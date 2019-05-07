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Tootmine lõpetatud
Parem hooldus sinu juustele
Juhtige ise oma juuste kuivatamise kogemust 1200 W fööniga Care &Control.
1200 W
Salon Essential
Kokkupandav
1200 W fööni optimaalne õhuvoog ja õrn kuivatusvõimsus annavad iga päev kauni tulemuse.
Kiirust ja kuumust saab täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks lihtsalt reguleerida. Kolme muudetava seadega saate kindlasti soovitud tulemuse.
Sellel föönil on kokkupandav käepide, mistõttu on tegemist väikese, kompaktse fööniga, mida saab lihtsalt pakkida kõige väiksemasse kohta ning mida võite kaasa võtta peaaegu kõikjale.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
MihaelaD
07/05/2019
România
Recomand
Practic și ușor de utilizat! Îl folosesc de mult timp. Îl recomand!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8115/00 Uscător de păr
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8115/00 Uscător de păr