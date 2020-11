Väiksem ülekuumenemine tänu ühtlasele kuumusjaotusele

Philipsi täiustatud EHD-tehnoloogia tähendab, et föönil on erikonstruktsiooniga õhuava, mis kindlustab alati õhu väga ühtlase jaotuse – isegi kõrgetel temperatuuridel – ja hoiab ära kahjustavate kuumade kohtade tekke. See kaitseb hästi juukseid ülekuumenemise eest ja aitab seega need terve ja läikivana hoida.