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  • Rohkem kaitset tervete läikivate juuste tarvis
  • Rohkem kaitset tervete läikivate juuste tarvis
  • Rohkem kaitset tervete läikivate juuste tarvis
  • Rohkem kaitset tervete läikivate juuste tarvis
  • Rohkem kaitset tervete läikivate juuste tarvis
  • Rohkem kaitset tervete läikivate juuste tarvis
  • Rohkem kaitset tervete läikivate juuste tarvis
  • Rohkem kaitset tervete läikivate juuste tarvis
  • Rohkem kaitset tervete läikivate juuste tarvis
  • Rohkem kaitset tervete läikivate juuste tarvis

Tootmine lõpetatud

DryCare PrestigeFöön

HP8260/00

4.6
| (27) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Rohkem kaitset tervete läikivate juuste tarvis
Philipsi föön ProCare kaitseb juukseid ülekuumenemise eest uudse EHD™-tehnoloogia abil. Erikonstruktsiooniga õhuava jaotab kuumuse juustele ettevaatlikumalt ning väldib juuste ja peanaha kahjustamist.
Kuva kõik eelised

Föön, mis tagab maksimaalse hoolduse

Rohkem kaitset tervete läikivate juuste tarvis

  • Ühtlane kuumusjaotus

  • 2300 W

  • ThermoProtect Ionic

  • Kohevuse difuusor

Väiksem ülekuumenemine tänu ühtlasele kuumusjaotusele

Väiksem ülekuumenemine tänu ühtlasele kuumusjaotusele

Philipsi täiustatud EHD-tehnoloogia tähendab, et föönil on erikonstruktsiooniga õhuava, mis kindlustab alati õhu väga ühtlase jaotuse – isegi kõrgetel temperatuuridel – ja hoiab ära kahjustavate kuumade kohtade tekke. See kaitseb hästi juukseid ülekuumenemise eest ja aitab seega need terve ja läikivana hoida.

Parim kuivatustemperatuur ThermoProtect-temperatuuriga

Parim kuivatustemperatuur ThermoProtect-temperatuuriga

ThermoProtect-temperatuur tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused hoolitseval viisil.

Rohkem hooldust ioonhooldusega, et teie juuksed oleksid säravad ja siledad

Rohkem hooldust ioonhooldusega, et teie juuksed oleksid säravad ja siledad

Ioonhooldusega saab juukseid antistaatiliselt kuivatada. Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad ja kaunilt läikivad juuksed.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

27

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

3
2

28/09/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

godne polecenia

Suszarka poprzez jonizację sprawdza się dobrze.Mam cienkie włosy,nie elektryzują się, łatwo się układają i co najważniejsze nie są splątane,Polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

28/12/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Świetna suszarka

Suszarka dzięki jonizacji i funkcji thermo protect pozostawia włosy miękkie oraz zapobiega elektryzowaniu. Dobrze suszy długie i gęste włosy.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

20/11/2016

Polska

Polska

Jeden z moich lepszych zakupów do stylizacji włosów

Posiadam tą suszarkę już od bardzo dawna. Wciąż rewelacyjnie spełnia swoją rolę i nie zamieniłabym jej na żadną inną :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.