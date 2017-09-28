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Ühtlane kuumusjaotus
2300 W
ThermoProtect Ionic
Kohevuse difuusor
Philipsi täiustatud EHD-tehnoloogia tähendab, et föönil on erikonstruktsiooniga õhuava, mis kindlustab alati õhu väga ühtlase jaotuse – isegi kõrgetel temperatuuridel – ja hoiab ära kahjustavate kuumade kohtade tekke. See kaitseb hästi juukseid ülekuumenemise eest ja aitab seega need terve ja läikivana hoida.
ThermoProtect-temperatuur tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused hoolitseval viisil.
Ioonhooldusega saab juukseid antistaatiliselt kuivatada. Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad ja kaunilt läikivad juuksed.
4.6
5-st
27
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Ilonka01
28/09/2017
Polska
Kinnitatud ostja
godne polecenia
Suszarka poprzez jonizację sprawdza się dobrze.Mam cienkie włosy,nie elektryzują się, łatwo się układają i co najważniejsze nie są splątane,Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
mmijal
28/12/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Świetna suszarka
Suszarka dzięki jonizacji i funkcji thermo protect pozostawia włosy miękkie oraz zapobiega elektryzowaniu. Dobrze suszy długie i gęste włosy.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
marciagr
20/11/2016
Polska
Jeden z moich lepszych zakupów do stylizacji włosów
Posiadam tą suszarkę już od bardzo dawna. Wciąż rewelacyjnie spełnia swoją rolę i nie zamieniłabym jej na żadną inną :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów