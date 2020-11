Nutikas MoistureProtecti andur

MoistureProtecti infrapunaandur jälgib ja kohandab kuivatustemperatuuri pidevalt, et see vastaks teie juuste vajadustele. Nutikas andur mõõdab juuste kuivatamise ajal juuste temperatuuri, et vältida niiskuskadu ja kutiikuli kahjustamist. Juuste niiskuse säilitamine tagab pehmemad, läikivamad ja tervemad juuksed. Olenevalt vajadusest saab anduri sisse/välja lülitada.