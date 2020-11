Sirgendaja: keraamilised plaadid tagavad sujuva libisemise ja läikivad juuksed

Keraamiline pind on mikroskoopiliselt sile ja vastupidav ning seetõttu üks parimaid materjale sirgendusplaatide valmistamiseks. Keraamilisi plaate on hoolikalt töödeldud, et parandada pinna libisemis- ja hooldusomadusi, muutes teie juuksed täiuslikult säravaks.