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  • Erinevad soengud ja hooldav toime
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  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
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  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime

Tootmine lõpetatud

AdvancedJuuksekoolutaja

HP8656/00

4.6
| (141) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
Erinevad soengud ja hooldav toime
Philipsi juuksekoolutaja Advanced võimaldab teil teha lihtsaid igapäevaseid soenguid. Hari väljastab ühtlaselt sooja õhku ja ioonhooldus paneb teie juuksed veelgi rohkem särama.
Kuva kõik eelised

Erinevad soengud ja hooldav toime

  • 5 soengutarvikut

  • Kuumuse ühtlane jaotamine

  • Ioonhooldus

  • ThermoProtecti temperatuur

Väiksem ülekuumenemine tänu ühtlasele kuumusjaotusele

Kuumuse ühtlane jaotamine tagab teie juustele maksimaalse kaitse ning hoiab juuksed tervete ja läikivatena.

Rohkem hooldust ioonhooldusega, et teie juuksed oleksid säravad ja siledad

Rohkem hooldust ioonhooldusega, et teie juuksed oleksid säravad ja siledad

Ioonhooldusega saab juukseid antistaatiliselt kuivatada. Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad ja kaunilt läikivad juuksed.

5 tarvikut

See juuksekoolutaja tuleb koos viie tarvikuga, mis on kõik mõeldud erinevate juuksestiilide jaoks: alates loomulikest sirgetest juustest kuni ilusate lokkide või juuksejuurte tõstmiseni.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

141

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

17/04/2024

Lietuva

Lietuva

Formavimo šukos paliko puikų įspūdį

Patiko tai, jog šukos nevelia plauko, argano aliejaus plokštelė palieka plaukus glotnius, jie nesielektrina.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

16/04/2024

Lietuva

Lietuva

Labai patogios naudoti

Išltiesinti plaukai atrodo natūraliai tiesūs, siauras koncentratorius gerai padeda pataisyti labiau užsispyruisas vietas. Su tolygaus karščio paskirstymo technologija nėra nerimo perkaitinti plaukų, puikiai išdžiovina.

Positiivsed omadused

Geri priedai, patogus naudojimas

See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

12/04/2024

Lietuva

Lietuva

Šukos

Naudoju jau keturius mėnesius. Plaukus ištiesina puikiai, plaukai neperkaista. Turi komplektacijoje penkis priedus. Prekės kaina nedidelė.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.