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Tootmine lõpetatud
5 soengutarvikut
Kuumuse ühtlane jaotamine
Ioonhooldus
ThermoProtecti temperatuur
Kuumuse ühtlane jaotamine tagab teie juustele maksimaalse kaitse ning hoiab juuksed tervete ja läikivatena.
Ioonhooldusega saab juukseid antistaatiliselt kuivatada. Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad ja kaunilt läikivad juuksed.
See juuksekoolutaja tuleb koos viie tarvikuga, mis on kõik mõeldud erinevate juuksestiilide jaoks: alates loomulikest sirgetest juustest kuni ilusate lokkide või juuksejuurte tõstmiseni.
4.6
5-st
141
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Šukos123
17/04/2024
Lietuva
Kampaania osa
Formavimo šukos paliko puikų įspūdį
Patiko tai, jog šukos nevelia plauko, argano aliejaus plokštelė palieka plaukus glotnius, jie nesielektrina.
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See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
GrožioGuru
16/04/2024
Lietuva
Kampaania osa
Labai patogios naudoti
Išltiesinti plaukai atrodo natūraliai tiesūs, siauras koncentratorius gerai padeda pataisyti labiau užsispyruisas vietas. Su tolygaus karščio paskirstymo technologija nėra nerimo perkaitinti plaukų, puikiai išdžiovina.
Positiivsed omadused
Geri priedai, patogus naudojimas
See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Jolsa
12/04/2024
Lietuva
Kampaania osa
Šukos
Naudoju jau keturius mėnesius. Plaukus ištiesina puikiai, plaukai neperkaista. Turi komplektacijoje penkis priedus. Prekės kaina nedidelė.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“