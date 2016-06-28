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  • Tervislik toit valmib hõlpsalt
  • Tervislik toit valmib hõlpsalt

Tootmine lõpetatud

Saumikser

HR1350

4.4

| (46) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet

Tervislik toit valmib hõlpsalt

Philipsi võimsa 250 W mootoriga saumikser aitab hõlpsalt valmistada täiuslikke suppe, püreesid ja segusid.

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Täiuslike suppide, püreede ja segude jaoks

Tervislik toit valmib hõlpsalt

  • 250 W

  • Nõuga

Võimas, 250-vatine mootor

Üks kiirus

Üks kiirus

Eemaldatav plastist segamisotsak

Eemaldatav plastist segamisotsak

Võetakse küljest käega keerates.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

46

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

28/06/2016

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Pilda savas funkcijas

Lieliski palīdz pagatavot mazulim biezenīšus ( ērti lietot un mazgāt )

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis

21/08/2018

Lietuva

Lietuva

Philips“ Daily Collection Rankinis maišytuvas HR1600/00 550 w

Unikalu, nes paprastas, bet ne prastas. Labai patogiai laikyti rankoje. Pomidorai ir paprikos jau sutrinti su visomis zievelemis. Peiliukas - Liuks.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas

28/06/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit

Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.