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saumikser

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saumikser

HR1351/70

saumikser

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips

  • PDF fail, 2 MB
  • 13 March 2026

Philipsi võimsa 250 W mootori ja hakkijaga saumikser aitab hõlpsalt valmistada täiuslikke suppe, püreesid ja segusid.

  • PDF fail
  • 29 March 2026

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