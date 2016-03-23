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  • Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu
  • Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu
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  • Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionSaumikser

HR1363/00

4.8
| (30) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu
Philipsi saumikser ühendab 600 W võimsuse ja kaksiktoimega tiiviknoa, valmistades sekunditega imelisi segusid. Tervislike ja hõrkude koduste toitude tegemine pole kunagi lihtsam olnud.
Kuva kõik eelised

Kaksiktoimega tiiviknoaga saumikser

Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu

  • 600 W

  • Plastist segamisotsak

  • Hakkija ja üks tarvik

Detachable plastic bar

Kaksiktoimeline tiiviknuga

Kaksiktoimeline tiiviknuga

Philipsi saumikseri kaksiktoimeline tiiviknuga lõikab nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.

Pehmepinnaline käepide ja nupud

Pehmepinnaline käepide ja nupud muudavad toote kasutamise mugavaks.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

30

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
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23/03/2016

Polska

Polska

SUPER PRODUKT POLECAM

CICHY , FAJNY, WSZYSTKO CO POTRZEBUJE JESTEM WSTANIE NIM ZROBIC, POLECAM

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

29/12/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

super sprzęt podręczny

łatwy w stosowaniu i myciu, bardzo przydatny do przygotowywania posiłków dla małych dzieci, sprawdza się do małych ilości jedzenia

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

19/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

BARDZO PRZYDATNY PRZY ROBOTACH KUCHENNYCH DLA 1-2 OSOBOWEJ RODZINY.

[Employee of philipsglobal] Bardzo dobry produkt i bardzo przydatny do szybkich działań w kuchni.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.