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Tootmine lõpetatud
600 W
Plastist segamisotsak
Hakkija ja üks tarvik
Philipsi saumikseri kaksiktoimeline tiiviknuga lõikab nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.
Pehmepinnaline käepide ja nupud muudavad toote kasutamise mugavaks.
4.8
5-st
30
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
EDYTA77
23/03/2016
Polska
SUPER PRODUKT POLECAM
CICHY , FAJNY, WSZYSTKO CO POTRZEBUJE JESTEM WSTANIE NIM ZROBIC, POLECAM
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
Zoe41
29/12/2015
Polska
Kinnitatud ostja
super sprzęt podręczny
łatwy w stosowaniu i myciu, bardzo przydatny do przygotowywania posiłków dla małych dzieci, sprawdza się do małych ilości jedzenia
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
Klaudiusz
19/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
BARDZO PRZYDATNY PRZY ROBOTACH KUCHENNYCH DLA 1-2 OSOBOWEJ RODZINY.
[Employee of philipsglobal] Bardzo dobry produkt i bardzo przydatny do szybkich działań w kuchni.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny