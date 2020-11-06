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Tootmine lõpetatud
HR1366/00
Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu
Philipsi saumikseris HR1366/00 on ühendatud 600 W võimsus ja kaksiktoimega tiiviknuga, mis valmistavad sekunditega suurepäraseid ühtlaseid segusid. Tervislike ja hõrkude koduste toitude tegemine pole kunagi lihtsam olnud.
600 W
met. otsakuga
XL-hakkija ja lisatarvikud
Toiduainete peenestamiseks sekunditega.
Philipsi saumikseri kaksiktoimeline tiiviknuga lõikab nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.
Philipsi saumikseril on eriti võimas turbonupp tugevamate koostisainete töötlemiseks.
3.8
5-st
6
Auhinnad
sadogado
06/11/2020
Polska
Służył 12 lat
Niezastąpiony sprzęt w kuchni. Recenzję piszę już po wyeksploatowaniu urządzenia.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1366/00 Blender ręczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1366/00 Blender ręczny
Элла 27
21/08/2020
Україна
Красивый и многофункциональный!
Удобный,быстрый,не шумный,разрешает сделать много процессов в приготовлении!рекомендую!
Positiivsed omadused
Рекомендую всем!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер
Date of Use 2020-04-21
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер
Date of Use 2020-04-21
tatka85
21/06/2019
Україна
Супер
[Employee of philipsglobal] Отличный блендер. Пользуюсь им более 7 лет.Всем рекомендую
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер