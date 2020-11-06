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  • Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu
  • Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu
  • Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu
  • Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu
  • Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionSaumikser

HR1366/00

3.8

| (6) Auhinnad

Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu

Philipsi saumikseris HR1366/00 on ühendatud 600 W võimsus ja kaksiktoimega tiiviknuga, mis valmistavad sekunditega suurepäraseid ühtlaseid segusid. Tervislike ja hõrkude koduste toitude tegemine pole kunagi lihtsam olnud.

Kuva kõik eelised

Võimas, 600 W mootor ja kaksiktoimega terad

Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu

  • 600 W

  • met. otsakuga

  • XL-hakkija ja lisatarvikud

Võimas, 600 W mootor

Võimas, 600 W mootor

Toiduainete peenestamiseks sekunditega.

Kaksiktoimeline tiiviknuga

Kaksiktoimeline tiiviknuga

Philipsi saumikseri kaksiktoimeline tiiviknuga lõikab nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.

Kõige raskemini purustatavate koostisosade jaoks.

Kõige raskemini purustatavate koostisosade jaoks.

Philipsi saumikseril on eriti võimas turbonupp tugevamate koostisainete töötlemiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.8

5-st

6

Auhinnad

4
3

06/11/2020

Polska

Polska

Służył 12 lat

Niezastąpiony sprzęt w kuchni. Recenzję piszę już po wyeksploatowaniu urządzenia.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1366/00 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1366/00 Blender ręczny

21/08/2020

Україна

Україна

Красивый и многофункциональный!

Удобный,быстрый,не шумный,разрешает сделать много процессов в приготовлении!рекомендую!

Positiivsed omadused

Рекомендую всем!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

Date of Use 2020-04-21

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

Date of Use 2020-04-21

21/06/2019

Україна

Україна

Супер

[Employee of philipsglobal] Отличный блендер. Пользуюсь им более 7 лет.Всем рекомендую

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

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