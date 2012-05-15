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  • See on maailma kõige võimsam juhtmeta saumikser
  • See on maailma kõige võimsam juhtmeta saumikser
  • See on maailma kõige võimsam juhtmeta saumikser
  • See on maailma kõige võimsam juhtmeta saumikser
  • See on maailma kõige võimsam juhtmeta saumikser
  • See on maailma kõige võimsam juhtmeta saumikser
  • See on maailma kõige võimsam juhtmeta saumikser
  • See on maailma kõige võimsam juhtmeta saumikser
  • See on maailma kõige võimsam juhtmeta saumikser
  • See on maailma kõige võimsam juhtmeta saumikser
  • See on maailma kõige võimsam juhtmeta saumikser
  • See on maailma kõige võimsam juhtmeta saumikser

Tootmine lõpetatud

Aluminium CollectionSaumikser

HR1378/00

4.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

See on maailma kõige võimsam juhtmeta saumikser

Philipsi Aluminium Collection tootesarja saumikser annab mugavusele uue mõõtme. Sellel saumikseril on kõige kaasaegsema juhtmeta tehnoloogia ja disaini omadused, mis teevad kasutamise maksimaalselt mugavaks ja hõlpsaks.

Kuva kõik eelised

Juhtmeta tehnoloogia koos jäädpurustava võimsusega

See on maailma kõige võimsam juhtmeta saumikser

  • Juhtmeta

  • met. otsakuga

  • 3 lisatarvikut

Võimsate 7,2 V liitiumioonakude kasutusaeg on kuni 20 min

Kaksiktoimeline tiiviknuga

Kaksiktoimeline tiiviknuga

Philipsi saumikseri kaksiktoimeline tiiviknuga lõikab nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.

Kasutusvalmis laadimisalus

Kasutusvalmis laadimisalus

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

Jest bardzo funkcjonalny. Używam go prawie do wszystkiego. Mój najlepszy przyjaciel.

Jestem bardzo zadowolona. Nie wyobrażam sobie bez niego gotowania. Wspaniale sprawdził się w przygotowaniu obiadków i deserków dla córci.

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See arvustus tehti tootele Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny

20/05/2012

Polska

Polska

Bardzo wygodny

Świetnie nadaje się jako pomoc w przyrządzaniu rożnego typu potraw, drinków. W kilka chwil mamy gotowy posiłek. Końcówka do kruszenia lodu świetnie się sprawdza. Używam blendera około roku i nie zauważyłem jeszcze śladów zużycia.

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See arvustus tehti tootele Aluminium Collection HR1378 blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Aluminium Collection HR1378 blender ręczny

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.