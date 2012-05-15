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Tootmine lõpetatud
See on maailma kõige võimsam juhtmeta saumikser
Philipsi Aluminium Collection tootesarja saumikser annab mugavusele uue mõõtme. Sellel saumikseril on kõige kaasaegsema juhtmeta tehnoloogia ja disaini omadused, mis teevad kasutamise maksimaalselt mugavaks ja hõlpsaks.
Juhtmeta
met. otsakuga
3 lisatarvikut
Philipsi saumikseri kaksiktoimeline tiiviknuga lõikab nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
jula42
15/05/2012
Polska
Jest bardzo funkcjonalny. Używam go prawie do wszystkiego. Mój najlepszy przyjaciel.
Jestem bardzo zadowolona. Nie wyobrażam sobie bez niego gotowania. Wspaniale sprawdził się w przygotowaniu obiadków i deserków dla córci.
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See arvustus tehti tootele Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny
Mike
20/05/2012
Polska
Bardzo wygodny
Świetnie nadaje się jako pomoc w przyrządzaniu rożnego typu potraw, drinków. W kilka chwil mamy gotowy posiłek. Końcówka do kruszenia lodu świetnie się sprawdza. Używam blendera około roku i nie zauważyłem jeszcze śladów zużycia.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Aluminium Collection HR1378 blender ręczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Aluminium Collection HR1378 blender ręczny