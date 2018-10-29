Valmistab kergesti koduseid delikatesse

Aluse, nõu ja raputussõelaga Philipsi mikser aitab valmistada maitsvaid koduseid kooke, pirukaid ja leiba. Selle võimas 200 W mootor, 3 kiirust, visplid ja tainakonksud teevad segamise lõbusaks ja kergeks.