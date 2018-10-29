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Tootmine lõpetatud
HR1538/60
Valmistab kergesti koduseid delikatesse
Aluse, nõu ja raputussõelaga Philipsi mikser aitab valmistada maitsvaid koduseid kooke, pirukaid ja leiba. Selle võimas 200 W mootor, 3 kiirust, visplid ja tainakonksud teevad segamise lõbusaks ja kergeks.
200 W
Pöörlev nõu
Philipsi mikseri kaks roostevabast terasest visplit ja tainakonksud, et saaksite kõik oma retseptides ettenähtud vahustamis-/segamis- ja sõtkumistoimingud täiuslikult teha.
Mitu kiirust ja impulssrežiim täiusliku tulemuse saavutamiseks.
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