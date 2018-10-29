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  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse
  • Valmistab kergesti koduseid delikatesse

Tootmine lõpetatud

Lauamikserid

HR1538/60

Valmistab kergesti koduseid delikatesse

Aluse, nõu ja raputussõelaga Philipsi mikser aitab valmistada maitsvaid koduseid kooke, pirukaid ja leiba. Selle võimas 200 W mootor, 3 kiirust, visplid ja tainakonksud teevad segamise lõbusaks ja kergeks.

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Aluse ja kausiga mikser, raputussõel

Valmistab kergesti koduseid delikatesse

  • 200 W

  • Pöörlev nõu

Komplektis on visplid ja tainasegamiskonksud

Komplektis on visplid ja tainasegamiskonksud

Philipsi mikseri kaks roostevabast terasest visplit ja tainakonksud, et saaksite kõik oma retseptides ettenähtud vahustamis-/segamis- ja sõtkumistoimingud täiuslikult teha.

Mitu kiirust ja impulssrežiim

Mitu kiirust ja impulssrežiim

Mitu kiirust ja impulssrežiim täiusliku tulemuse saavutamiseks.

Pöörlev nõu

Pöörlev nõu

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.