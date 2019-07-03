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Tootmine lõpetatud
Ülimalt ühtlane tulemus
Philipsi Fleximixi funktsiooniga mikser valmistab üliühtlast ja tükkideta segu. Selle võimas 400 W mootor, 3 kiirust ning sobivad ribavisplid ja tainakonksud muudavad ka raskema taigna valmistamise kergeks.
400 W
Hoiustamiskarp
Mitu kiirust ja turbofunktsioon täiusliku tulemuse saavutamiseks.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Цветок
03/07/2019
Україна
Цей міксер по своїх функціях найкращий з усіх,якими я користувалась.
Я купила свій міксер років12 тому. Стрічкові крюки для збивання були для мене чимось новим. Я в процесі експлуатації оцінила їхню надзвичайність. Моментально збиваються любі креми. Бісквіт збивається чудово,причому я не збиваю окремо білок іжовток,а просто розбила яйця-і міксер зіб'є їх так,що мене вважають суперхазяйкою. Є три швидкості і надзвичайна кнопка-турбо збивання,це мені подобається при збиванні білків.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR1571/30 Міксер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR1571/30 Міксер