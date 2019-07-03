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Tootmine lõpetatud

Käsimikserid

HR1571/30

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Ülimalt ühtlane tulemus

Philipsi Fleximixi funktsiooniga mikser valmistab üliühtlast ja tükkideta segu. Selle võimas 400 W mootor, 3 kiirust ning sobivad ribavisplid ja tainakonksud muudavad ka raskema taigna valmistamise kergeks.

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Fleximixi funktsioon toimib tõhusalt igas nurgas

Ülimalt ühtlane tulemus

  • 400 W

  • Hoiustamiskarp

Fleximixi funktsioon toimib tõhusalt igas nurgas

Fleximixi funktsioon toimib tõhusalt igas nurgas

Mitu kiirust ja turbo-funktsioon

Mitu kiirust ja turbo-funktsioon

Mitu kiirust ja turbofunktsioon täiusliku tulemuse saavutamiseks.

Võimas, 400 W mootor

Võimas, 400 W mootor

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

03/07/2019

Україна

Україна

Цей міксер по своїх функціях найкращий з усіх,якими я користувалась.

Я купила свій міксер років12 тому. Стрічкові крюки для збивання були для мене чимось новим. Я в процесі експлуатації оцінила їхню надзвичайність. Моментально збиваються любі креми. Бісквіт збивається чудово,причому я не збиваю окремо білок іжовток,а просто розбила яйця-і міксер зіб'є їх так,що мене вважають суперхазяйкою. Є три швидкості і надзвичайна кнопка-турбо збивання,це мені подобається при збиванні білків.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR1571/30 Міксер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR1571/30 Міксер

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