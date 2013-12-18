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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
650 W, metallist segamisotsak
Kahepoolne tera
1,7 l nõu, XL-hakkija, vispel
16 kiirust ja turbo
16 kiiruse hulgast valige igat tüüpi koostisainetele optimaalne kiirus, et anda toidule soovitud konsistents ja saavutada eriti ühtlane segamine.
Kõige raskemini purustatavate koostisosade jaoks.
Philipsi saumikseri kaksiktoimeline tiiviknuga lõikab nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.
4.8
5-st
8
Auhinnad
100%
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Agakat
18/12/2013
Polska
jest super :)
Jeden z najlepszych zakupów jaki udało mi się zrealizować. Doskonały do przyrządzenia zupy-krem, koktajli, poszatkowania marchwi na rybę po grecku :) szybki, bezawaryjny, przydatny, polecam :)
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny
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barbaram23
29/11/2013
Polska
doskonały aby szybko i zdrowo przygotowywać posiłki dla dzieci
Doskonały aby szybko i zdrowo przygotowywać posiłki dla 2 małych dzieci.Deserki i obiadki przecierane nie stanowią już problemu :). Przygotowywanie szybkiego ciasta do kawy jest już przyjemnością - szybkie ubijanie piany czy nawet siekanie cebuli :) ułatwia mi teraz życie:).
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Małgosia74
04/06/2012
Polska
rewelacja
Niezastąpiony w kuchni, zwłaszcza w okresie sezonu na owoce. Bardzo pomocny w robieniu koktajli. Przyda się też do mielenia orzechów i nie tylko.
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny