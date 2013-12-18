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  • Nautige kodus valmistatud toite ja jooke iga päev
  • Nautige kodus valmistatud toite ja jooke iga päev
  • Nautige kodus valmistatud toite ja jooke iga päev
  • Nautige kodus valmistatud toite ja jooke iga päev
  • Nautige kodus valmistatud toite ja jooke iga päev
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  • Nautige kodus valmistatud toite ja jooke iga päev
  • Nautige kodus valmistatud toite ja jooke iga päev
  • Nautige kodus valmistatud toite ja jooke iga päev
  • Nautige kodus valmistatud toite ja jooke iga päev

Tootmine lõpetatud

Viva CollectionSaumikser

HR1617/00

4.8
| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Nautige kodus valmistatud toite ja jooke iga päev
Philipsi saumikseris HR1617/00 on ühendatud 650 W võimsus, kaksiktoimega tiiviknuga ja mitmed kiiruseseaded, mille abil valmistate sekunditega suurepärase, ühtlase segu. Tervislike ja hõrkude koduste toitude tegemine pole kunagi lihtsam olnud.
Kuva kõik eelised

Lihtne segada, hakkida ja vahustada erinevatel kiirustel

Nautige kodus valmistatud toite ja jooke iga päev

  • 650 W, metallist segamisotsak

  • Kahepoolne tera

  • 1,7 l nõu, XL-hakkija, vispel

  • 16 kiirust ja turbo

Valige igat tüüpi koostisosadele optimaalne kiirus

Valige igat tüüpi koostisosadele optimaalne kiirus

16 kiiruse hulgast valige igat tüüpi koostisainetele optimaalne kiirus, et anda toidule soovitud konsistents ja saavutada eriti ühtlane segamine.

Eriti võimas turbonupp tugevamate koostisainete töötlemiseks

Eriti võimas turbonupp tugevamate koostisainete töötlemiseks

Kõige raskemini purustatavate koostisosade jaoks.

Kaksiktoimeline tiiviknuga

Kaksiktoimeline tiiviknuga

Philipsi saumikseri kaksiktoimeline tiiviknuga lõikab nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

jest super :)

Jeden z najlepszych zakupów jaki udało mi się zrealizować. Doskonały do przyrządzenia zupy-krem, koktajli, poszatkowania marchwi na rybę po grecku :) szybki, bezawaryjny, przydatny, polecam :)

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See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny

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See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny

29/11/2013

Polska

Polska

doskonały aby szybko i zdrowo przygotowywać posiłki dla dzieci

Doskonały aby szybko i zdrowo przygotowywać posiłki dla 2 małych dzieci.Deserki i obiadki przecierane nie stanowią już problemu :). Przygotowywanie szybkiego ciasta do kawy jest już przyjemnością - szybkie ubijanie piany czy nawet siekanie cebuli :) ułatwia mi teraz życie:).

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See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny

04/06/2012

Polska

Polska

rewelacja

Niezastąpiony w kuchni, zwłaszcza w okresie sezonu na owoce. Bardzo pomocny w robieniu koktajli. Przyda się też do mielenia orzechów i nie tylko.

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See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.