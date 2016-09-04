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  • Rohkem võimsust ühtlasemateks tulemusteks
  • Rohkem võimsust ühtlasemateks tulemusteks
  • Rohkem võimsust ühtlasemateks tulemusteks
  • Rohkem võimsust ühtlasemateks tulemusteks
  • Rohkem võimsust ühtlasemateks tulemusteks
  • Rohkem võimsust ühtlasemateks tulemusteks

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionSaumikser

HR1621/00

4.6

| (11) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet

Rohkem võimsust ühtlasemateks tulemusteks

Philipsi saumikseris on ühendatud 650-vatine võimsus, ProMix mikserdamistehnoloogia ja turborežiim. Nii saavutate ühtlase tulemuse ka kõige raskemini purustatavate komponentide puhul. Koduste suppide, püreede ja kokteilide valmistamine ei ole iial nii lihtne olnud.

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650 W ProMix saumikser turbofunktsiooniga

Rohkem võimsust ühtlasemateks tulemusteks

  • 650 W, metallist segamisotsak

  • ProMix

  • 0,5 l nõu

  • Kaks kiirust, sh turbofunktsioon

0,5 l saumikseri mõõtenõu

0,5 l saumikseri mõõtenõu

0,5 l nõu abil saate mõõta oma retseptide koostisaineid, kuid ka suppe, püreesid või segusid kiiresti segada.

Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem saumikseri varre hõlpsaks eemaldamiseks

Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem saumikseri varre hõlpsaks eemaldamiseks

Philipsi saumikseri kahe nupuvajutusega vabastussüsteemi abil on saumikseri vart puhastamise hõlbustamiseks lihtne eemaldada.

Võimas mootor optimaalseks toiduvalmistamiseks

Võimas mootor optimaalseks toiduvalmistamiseks

Võimsa 650 W mootoriga saab segada peaaegu kõiki koostisaineid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

11

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

3
1

04/09/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo dobry blender

Cichy, o dużej mocy, z łatwością blenduje zupy, koktajle, dipy. Specyficzny kształt stopki miło zaskoczył, zdecydowanie jest to najlepszy blender z jakimi miałam styczność.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1621/00 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1621/00 Blender ręczny

26/08/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výrobek dělá co potřebuji.

Tento šlehač má kvalitní zpracování a nástavec je kovový.

Positiivsed omadused

Vynikající kvalita výrobku a super cena.

Negatiivsed omadused

Nic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-07-26

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-07-26

19/06/2020

България

България

Постигнатите резултати съответстват на очакваното

Пасаторът перфектно пасира всякакви храни. Резултатът е хомогенна смес. Металният корпус позволява пасирани и на горещи смеси като супи и пюрета. Позволява и лесно почистване, в това число в съдомиялна.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1621/00 Пасатор

Date of Use 2019-05-19

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1621/00 Пасатор

Date of Use 2019-05-19

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