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Tootmine lõpetatud
Rohkem võimsust ühtlasemateks tulemusteks
Philipsi saumikseris on ühendatud 650-vatine võimsus, ProMix mikserdamistehnoloogia ja turborežiim. Nii saavutate ühtlase tulemuse ka kõige raskemini purustatavate komponentide puhul. Koduste suppide, püreede ja kokteilide valmistamine ei ole iial nii lihtne olnud.
650 W, metallist segamisotsak
ProMix
0,5 l nõu
Kaks kiirust, sh turbofunktsioon
0,5 l nõu abil saate mõõta oma retseptide koostisaineid, kuid ka suppe, püreesid või segusid kiiresti segada.
Philipsi saumikseri kahe nupuvajutusega vabastussüsteemi abil on saumikseri vart puhastamise hõlbustamiseks lihtne eemaldada.
Võimsa 650 W mootoriga saab segada peaaegu kõiki koostisaineid.
4.6
5-st
11
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
mary88
04/09/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Bardzo dobry blender
Cichy, o dużej mocy, z łatwością blenduje zupy, koktajle, dipy. Specyficzny kształt stopki miło zaskoczył, zdecydowanie jest to najlepszy blender z jakimi miałam styczność.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1621/00 Blender ręczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1621/00 Blender ręczny
Pepe17
26/08/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Výrobek dělá co potřebuji.
Tento šlehač má kvalitní zpracování a nástavec je kovový.
Positiivsed omadused
Vynikající kvalita výrobku a super cena.
Negatiivsed omadused
Nic
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-07-26
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-07-26
19/06/2020
България
Постигнатите резултати съответстват на очакваното
Пасаторът перфектно пасира всякакви храни. Резултатът е хомогенна смес. Металният корпус позволява пасирани и на горещи смеси като супи и пюрета. Позволява и лесно почистване, в това число в съдомиялна.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1621/00 Пасатор
Date of Use 2019-05-19
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1621/00 Пасатор
Date of Use 2019-05-19