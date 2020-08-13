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Tootmine lõpetatud
650 W, metallist segamisotsak
ProMix
0,5 l nõu, hakkija
Kaks kiirust, sh turbofunktsioon
0,5 l nõu abil saate mõõta oma retseptide koostisaineid, kuid ka suppe, püreesid või segusid kiiresti segada.
Philipsi saumikseri kahe nupuvajutusega vabastussüsteemi abil on saumikseri vart puhastamise hõlbustamiseks lihtne eemaldada.
Võimsa 650 W mootoriga saab segada peaaegu kõiki koostisaineid.
4.5
5-st
8
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
bmw750
13/08/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Vynikající!!!
Tyčový mixér jsem použil teprve 4x a vše super.Nádobka by mohla být větší,ale zvykám si :-) .Dobře vypadá
Positiivsed omadused
Design,funkčnost
Negatiivsed omadused
Menší nádobka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Rekyne24
09/08/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Výrobek je multifunkční
Tyčový mixér se velmi dobře myje, perfektní na omáčky, sekání oříšků.
Positiivsed omadused
Funkčnost, rychlost, kvalita
Negatiivsed omadused
nevím
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Veselka44
03/07/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Nezbytná součást domácnosti
zakoupila jsem pro mladé do nové domácnosti, určitě brzy ocení pro přípravu stravy pro prcka, nádobka i sekáček je pro tento účel akorát, výkon je dostatečný pro jemné rozsekání, rukkojeť padne příjemně do ruky, cena byla vynikající
Positiivsed omadused
dostatečný výkon, dobře se drží, skvělá cena
Negatiivsed omadused
trochu menší nádobka se sekáčkem i mixovací nádoba
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér