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  • Rohkem võimsust ühtlasemateks tulemusteks
  • Rohkem võimsust ühtlasemateks tulemusteks
  • Rohkem võimsust ühtlasemateks tulemusteks

Tootmine lõpetatud

Kollektsioon DailySaumikser

HR1623/00

4.5
| (8) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet
Rohkem võimsust ühtlasemateks tulemusteks
Philipsi saumikseris on ühendatud 650-vatine võimsus, ProMix mikserdamistehnoloogia ja turborežiim. Nii saavutate ühtlase tulemuse ka kõige raskemini purustatavate komponentide puhul. Nüüd on komplektis ka kompaktne hakkija, et saaksite peeneks hakkida sibula, maitserohelise ja parmesani juustu.
Kuva kõik eelised

650 W ProMix saumikser turbofunktsiooniga

Rohkem võimsust ühtlasemateks tulemusteks

  • 650 W, metallist segamisotsak

  • ProMix

  • 0,5 l nõu, hakkija

  • Kaks kiirust, sh turbofunktsioon

0,5 l saumikseri mõõtenõu

0,5 l saumikseri mõõtenõu

0,5 l nõu abil saate mõõta oma retseptide koostisaineid, kuid ka suppe, püreesid või segusid kiiresti segada.

Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem saumikseri varre hõlpsaks eemaldamiseks

Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem saumikseri varre hõlpsaks eemaldamiseks

Philipsi saumikseri kahe nupuvajutusega vabastussüsteemi abil on saumikseri vart puhastamise hõlbustamiseks lihtne eemaldada.

Võimas mootor optimaalseks toiduvalmistamiseks

Võimas mootor optimaalseks toiduvalmistamiseks

Võimsa 650 W mootoriga saab segada peaaegu kõiki koostisaineid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

8

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

3
2
1

13/08/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Vynikající!!!

Tyčový mixér jsem použil teprve 4x a vše super.Nádobka by mohla být větší,ale zvykám si :-) .Dobře vypadá

Positiivsed omadused

Design,funkčnost

Negatiivsed omadused

Menší nádobka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

09/08/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výrobek je multifunkční

Tyčový mixér se velmi dobře myje, perfektní na omáčky, sekání oříšků.

Positiivsed omadused

Funkčnost, rychlost, kvalita

Negatiivsed omadused

nevím

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

03/07/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Nezbytná součást domácnosti

zakoupila jsem pro mladé do nové domácnosti, určitě brzy ocení pro přípravu stravy pro prcka, nádobka i sekáček je pro tento účel akorát, výkon je dostatečný pro jemné rozsekání, rukkojeť padne příjemně do ruky, cena byla vynikající

Positiivsed omadused

dostatečný výkon, dobře se drží, skvělá cena

Negatiivsed omadused

trochu menší nádobka se sekáčkem i mixovací nádoba

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.