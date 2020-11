Võimas ja kergesti juhitav saumikser

Philipsi võimsas saumikseris on ühendatud 800-vatine mootor, Promix mikserdamistehnoloogia ja SpeedTouch nupp, et tagada intuitiivne juhtimine - mida tugevamini saumikserit pigistate, seda võimsamalt see töötab. Nüüd valmistate värskeid toite just nii nagu teile meeldib. Vaadake kõiki eeliseid