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  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist

Tootmine lõpetatud

Viva kollektsioonMahlapress

HR1832/45

Rohkem mahla, vähem askeldamist
Kõik, mida te mahlapressilt ootate – suur mahlaeraldus, puhastamine ühe minutiga – kompaktses korpuses, mis on poole väiksem! *. Nautige iga päev tervislikku kodus valmistatud mahla!
Kuva kõik eelised

Kõik ühes kompaktses kujunduses

Rohkem mahla, vähem askeldamist

  • 500 W

  • Kiirpuhastus

  • 1,5 l

  • Tilgalukk

Kompaktne mahlapress on teie köögis alati käepärast

Kompaktne mahlapress on teie köögis alati käepärast

See poole väiksem* mahlapress võtab vähe ruumi. Võite jätta selle köögi tööpinnale või hõlpsalt hoiundada.

Mahla pressimine otse klaasi

Mahla pressimine otse klaasi

See mahlapress võimaldab teil kasutada oma klaasi (mille kõrgus on kuni 12 cm). Asetage see otse sisseehitatud kraani alla ja olete mahla valmistamiseks valmis.

Pressige korraga kuni 1,5 l mahla

Pressige korraga kuni 1,5 l mahla

Võite valmistada korraga kuni 1,5 l mahla, enne kui viljalihanõud on vaja tühjendada.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes Avance'i kollektsiooni mahlapressiga HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73