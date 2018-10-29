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Tootmine lõpetatud
HR1832/45
500 W
Kiirpuhastus
1,5 l
Tilgalukk
See poole väiksem* mahlapress võtab vähe ruumi. Võite jätta selle köögi tööpinnale või hõlpsalt hoiundada.
See mahlapress võimaldab teil kasutada oma klaasi (mille kõrgus on kuni 12 cm). Asetage see otse sisseehitatud kraani alla ja olete mahla valmistamiseks valmis.
Võite valmistada korraga kuni 1,5 l mahla, enne kui viljalihanõud on vaja tühjendada.
Arvustused
Võrreldes Avance'i kollektsiooni mahlapressiga HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73