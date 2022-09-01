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Tootmine lõpetatud
500 W
Kiirpuhastus
1,5 l
Tilgalukk
Nautige tõeliselt interaktiivset mahlapressimiselamust. Kaas ja viljalihanõu on läbipaistvad, tänu millele näete puu- ja köögiviljade mahlaks pressimist. Samuti saate kohe näha, kui anum saab täis ja on aeg seda tühjendada.
Aktiveerimisel ei lase tilgalukk mahlal maha tilkuda. Tilgalukusti on eemaldatav ja tehtud nõudepesumasinas pestavatest materjalidest ning on seega väga lihtsalt puhastatav. Ühe lihtsa liigutusega takistate mahla tilkumist ja hoiate tööpinna puhtana.
Et puhastamine oleks lihtsam ja kiirem, on kõiki eemaldatavaid osasid võimalik pesta nõudepesumasinas.
4.9
5-st
23
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Raiabaia
01/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Продуктът е с много добър дизайн и характеристики.
Удоволствие е да се работи с продуктите на Philip's.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Rodz
12/07/2020
България
Вкусно и здравословно
Изключително практичен и удобен продукт, подходящ за любителите на здравословно хранене и свежи напитки... и не само. Лесен за употреба и поддръжка. Пия фрешове всеки ден и не бих заменила този продукт!
Positiivsed omadused
Приготвяне на страхотни напитки
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
barabas
19/06/2020
България
Чуден за употреба
Добре изтисква всичко от плодовете и зеленчуците .Много бързо лесно се измива .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Võrreldes Avance'i kollektsiooni mahlapressiga HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73