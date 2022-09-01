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  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist

Tootmine lõpetatud

Viva kollektsioonMahlapress

HR1832/52

4.9
| (23) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Rohkem mahla, vähem askeldamist
Kõik, mida te mahlapressilt ootate – suur mahlaeraldus, puhastamine ühe minutiga – kompaktses korpuses, mis on poole väiksem! *. Nautige iga päev tervislikku kodus valmistatud mahla!
Kuva kõik eelised

Kõik ühes kompaktses kujunduses

Rohkem mahla, vähem askeldamist

  • 500 W

  • Kiirpuhastus

  • 1,5 l

  • Tilgalukk

Viljaliha saab läbipaistva viljaliha nõu abil lihtsalt kontrollida

Viljaliha saab läbipaistva viljaliha nõu abil lihtsalt kontrollida

Nautige tõeliselt interaktiivset mahlapressimiselamust. Kaas ja viljalihanõu on läbipaistvad, tänu millele näete puu- ja köögiviljade mahlaks pressimist. Samuti saate kohe näha, kui anum saab täis ja on aeg seda tühjendada.

Tilgalukk hoiab ära mahla tilkumise

Tilgalukk hoiab ära mahla tilkumise

Aktiveerimisel ei lase tilgalukk mahlal maha tilkuda. Tilgalukusti on eemaldatav ja tehtud nõudepesumasinas pestavatest materjalidest ning on seega väga lihtsalt puhastatav. Ühe lihtsa liigutusega takistate mahla tilkumist ja hoiate tööpinna puhtana.

Kõik eemaldatavad osad on nõudepesumasinas pestavad

Kõik eemaldatavad osad on nõudepesumasinas pestavad

Et puhastamine oleks lihtsam ja kiirem, on kõiki eemaldatavaid osasid võimalik pesta nõudepesumasinas.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

23

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

01/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Продуктът е с много добър дизайн и характеристики.

Удоволствие е да се работи с продуктите на Philip's.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

12/07/2020

България

България

Вкусно и здравословно

Изключително практичен и удобен продукт, подходящ за любителите на здравословно хранене и свежи напитки... и не само. Лесен за употреба и поддръжка. Пия фрешове всеки ден и не бих заменила този продукт!

Positiivsed omadused

Приготвяне на страхотни напитки

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

19/06/2020

България

България

Чуден за употреба

Добре изтисква всичко от плодовете и зеленчуците .Много бързо лесно се измива .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes Avance'i kollektsiooni mahlapressiga HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73