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Tootmine lõpetatud
HR1853/55
Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt
Mahla valmistamine pole kunagi lihtsam olnud. Philipsi 550 W võimsusega HR1853/55 mahlapressil on suur sisestustoru, kuhu mahuvad terved puu- ja köögiviljad, ilma et neid peaks enne sisestamist tükeldama. Seadmel on ka mahlakann, mis hoiab mahla kauem värskena.
550 W
1,5 l
Suur toru
XL-suuruses sisestamistorusse saab sisestada terveid puu- ja köögivilju, nii et neid pole eelnevalt vaja tükkideks lõigata.
Et mahl kauem värskena püsiks, hoidke seda pärast valmistamist selles 700 ml mahlakannus.
1,5 l viljaliha nõu ja 700 ml mahlakann võimaldavad korraga rohkem mahla valmistada.
4.7
5-st
3
Auhinnad
człowiekzmazur7
29/11/2013
Polska
Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze
Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
MILAmlica
07/02/2017
Hrvatska
EXTRA
JAKO DOBAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! brzzzzz, super
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1853/55 Sokovnik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1853/55 Sokovnik
smutny
02/12/2013
Polska
ten produkt ma za dużo elementów
za dużo elementów do składania i mycia, podczas pracy zabija się odstojnik na odpady.
See arvustus tehti tootele Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
See arvustus tehti tootele Sokowirówka Viva Collection HR1853/00