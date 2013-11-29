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  • Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt
  • Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt
  • Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt
  • Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt
  • Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt
  • Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt

Tootmine lõpetatud

Viva kollektsioonMahlapress

HR1853/55

4.7

| (3) Auhinnad

Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt

Mahla valmistamine pole kunagi lihtsam olnud. Philipsi 550 W võimsusega HR1853/55 mahlapressil on suur sisestustoru, kuhu mahuvad terved puu- ja köögiviljad, ilma et neid peaks enne sisestamist tükeldama. Seadmel on ka mahlakann, mis hoiab mahla kauem värskena.

Kuva kõik eelised

Ei mingit hakkimist. Ei mingeid takistusi. Ainult mahl

Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt

  • 550 W

  • 1,5 l

  • Suur toru

Tänu eriliselt suurele sisestamistorule pole toitu vaja eelnevalt tükeldada.

Tänu eriliselt suurele sisestamistorule pole toitu vaja eelnevalt tükeldada.

XL-suuruses sisestamistorusse saab sisestada terveid puu- ja köögivilju, nii et neid pole eelnevalt vaja tükkideks lõigata.

See mahlakann hoiab mahla kauem värskena.

See mahlakann hoiab mahla kauem värskena.

Et mahl kauem värskena püsiks, hoidke seda pärast valmistamist selles 700 ml mahlakannus.

Suure mahu tõttu valmib mahla pidevalt

1,5 l viljaliha nõu ja 700 ml mahlakann võimaldavad korraga rohkem mahla valmistada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

3

Auhinnad

3
2
1

29/11/2013

Polska

Polska

Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze

Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

07/02/2017

Hrvatska

Hrvatska

EXTRA

JAKO DOBAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! brzzzzz, super

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1853/55 Sokovnik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1853/55 Sokovnik

02/12/2013

Polska

Polska

ten produkt ma za dużo elementów

za dużo elementów do składania i mycia, podczas pracy zabija się odstojnik na odpady.

See arvustus tehti tootele Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

See arvustus tehti tootele Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.