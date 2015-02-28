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  • Ilma igasuguse viivituseta saadud suurepärane mahl
  • Ilma igasuguse viivituseta saadud suurepärane mahl
  • Ilma igasuguse viivituseta saadud suurepärane mahl
  • Ilma igasuguse viivituseta saadud suurepärane mahl

Tootmine lõpetatud

Pure Essentials CollectionMahlapress

HR1858/30

4.3

| (17) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet

Ilma igasuguse viivituseta saadud suurepärane mahl

Mahla valmistamine pole kunagi olnud lihtsam. Mahlapressil on suur sisestustoru, kuhu mahuvad terved puu- ja köögiviljad, seetõttu ei pea neid enne sisestamist tükeldama. Võimas 650 W mootor ja ainulaadne mikrovõre pressivad viljadest välja viimsegi mahlapiisa.

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Mahutab terve puuvilja ja pigistab välja iga tilga

Ilma igasuguse viivituseta saadud suurepärane mahl

  • 650 W

  • 2 liitrit

  • XL-sisestamistoru

Kõik osad on masinpestavad

Kõik osad on masinpestavad

Kõik eemaldatavad osad on masinpestavad.

Suure mahu tõttu valmib mahla pidevalt

2 l viljaliha nõu ja 1,25 l mahlakann võimaldavad korraga rohkem mahla valmistada.

Tänu eriliselt suurele sisestamistorule pole toitu vaja eelnevalt tükeldada.

Tänu eriliselt suurele sisestamistorule pole toitu vaja eelnevalt tükeldada.

XL-suuruses sisestamistorusse saab sisestada terveid puu- ja köögivilju, nii et neid pole eelnevalt vaja tükkideks lõigata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

17

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

2

28/02/2015

Polska

Polska

Doskonała

Świetny sprzęt, prosty w obsłudze, części można myć w zmywarce. Praktyczny pojemnik na sok. Opcja używania całych owoców pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba by było poświęcić na obranie, usunięcie gniazd nasiennych, pokrojenie itp. owoców i warzyw.

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See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

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See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

07/07/2014

Polska

Polska

bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze

Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

07/07/2014

Polska

Polska

bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze

Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.