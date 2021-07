Rohkem mahla, vähem askeldamist

See Philipsi mahlapress pigistab puu- ja köögiviljadest veelgi rohkem mahla välja. Mahlapressil on ka tsitrusepress, et valik oleks veelgi rikkalikum. Tänu uudsele kiiresti puhastatavale sõelale on puhastamine lihtsam kui kunagi varem. Nautige iga päev tervislikku kodus valmistatud mahla! Vaadake kõiki eeliseid