MicroMasticating-tehnoloogiaga pressitakse mahlaks kuni 90%* puuviljast

Puu- ja köögiviljades on tuhandeid rakke, mis sisaldavad mahla, vitamiine ja teisi eluks üliolulisi toitaineid. Philipsi uuenduslik MicroMasticating-tehnoloogia on loodud selliselt, et see avaks puu- ja köögiviljade rakud ja pressiks teie lemmikviljadest maksimaalselt mahla välja - nii pressite mahlana klaasi kuni 90%* viljadest ja mitte midagi ei lähe raisku.