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  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionKannmikser

HR2010/70

Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt

Täiusliku tulemuse saavutamiseks on sellel kannmikseril 350 W mootor, 1,5 l kann ja viieharuline lõiketera, mis teeb peenestamise hõlpsaks.

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Viieharuline lõiketera ja 350 W mootor

Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt

  • 350 W

  • 1,5 l klaaskann

  • peenestajaga

  • Kaks kiirust ja impulssrežiim

Kõrgekvaliteediline klaaskann

Kõrgekvaliteediline klaaskann

Kõrgekvaliteediline klaaskann on kriimustus- ja lõhnakindel.

Eemaldatav tiiviknuga

Eemaldatav tiiviknuga

Lihtsamaks ja tõhusamaks puhastamiseks võtke lõiketera kannust välja.

Valitav kiirus pehmete ja kõvade koostisosade jaoks

Valitav kiirus pehmete ja kõvade koostisosade jaoks

See Philipsi kannmikser peenestab sobiva seadistuse valimisel erinevatel kiirustel ja erinevate tasemeteni.

Tehnilised andmed

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