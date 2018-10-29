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Tootmine lõpetatud
HR2010/70
Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
Täiusliku tulemuse saavutamiseks on sellel kannmikseril 350 W mootor, 1,5 l kann ja viieharuline lõiketera, mis teeb peenestamise hõlpsaks.
350 W
1,5 l klaaskann
peenestajaga
Kaks kiirust ja impulssrežiim
Kõrgekvaliteediline klaaskann on kriimustus- ja lõhnakindel.
Lihtsamaks ja tõhusamaks puhastamiseks võtke lõiketera kannust välja.
See Philipsi kannmikser peenestab sobiva seadistuse valimisel erinevatel kiirustel ja erinevate tasemeteni.
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