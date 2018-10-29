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Tootmine lõpetatud
HR2020/70
Täiuslikult hoiustatav igas köögis
See on kõige kompaktsem täismõõtmeline kannmikser maailmas. Philipsi kannmikseri alusel olev suur pesa kannu hoiustamiseks teeb ta tavalistest kannmikseritest poole väiksemaks. Ta jõudlus on tänu viieharulisele lõiketerale ja 400 W mootorile sama muljetavaldav.
400 W
1,75-liitrine plastkann
Kaks kiirust ja impulssrežiim
Lihtsalt hoiustatav
Tänu sellele, et kannu hoitakse alusel, vajab see komplekt tavalise kannmikseriga võrreldes poole vähem ruumi.
Peenestab, tükeldab ja lõikab pingutusteta tänu 5-tähelisele lainelisele lõikenoale.
Lihtsamaks ja tõhusamaks puhastamiseks võtke lõiketera kannust välja.
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