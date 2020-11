Värske vaheldus iga päev

See Philipsi kannmikser on väravaks igapäevase vahelduse maailma. Tehke ise värskeid mahlasid. Segage kodusvalmistatud suppe. Või tehke toitvaid smuutisid. Kasutades mitmekiiruselist 600 W mootorit ja külgeklõpsatatavat peenestajat, on võimalused piiramatud. Vaadake kõiki eeliseid