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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender

Tootmine lõpetatud

Pure Essentials CollectionKannmikser

HR2084/90

4

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib

Eriti võimsa 650 W mootoriga kannmikser, erifunktsioonid (jääpurustamine ja impulssrežiim), eemaldatav sakilise äärega lõiketera ja puuviljafilter ning kvaliteetne 2 l klaaskann.

Kuva kõik eelised

Teie otsustate, kui ühtlane teie smuuti peab olema

Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib

  • 650 W

  • 2-liitrise klaaskannuga

  • filtriga

  • Erinevad kiirused ja impulssrežiim

Erinevad kiirusevalikud

Erinevad kiirusevalikud

Seadistage kannmikser ainulaadse reguleerimisnupuga soovitud kiirusele.

Jääpurustamise nupp

Jääpurustamise nupp

Purustage selle Philipsi kannmikseriga jää hõlpsalt ühe nupuvajutusega.

Kauakestvad tiiviknoad

Kauakestvad tiiviknoad

Purustades ja peenestades nende kauakestvate ja üliteravate Philipsi kannmikseri nugadega saavutate täiusliku tulemuse.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

06/04/2015

Polska

Polska

Zdecydowanie polecam

Blender jest estetyczny i solidny. Gumowe przyssawki trzymają zaskakująco mocno stołu. Design bardzo ładny i stylowy. Ostrza ostre. Szklany dzbanek o poj. 1,5 litra. Wieczko z gumową uszczelką bardzo dobrze trzyma. Dużo prędkości i kilka funkcji w tym kruszenie lodu. Uwielbiam z niego kawę mrożoną. W miarę cichy Zdecydowanie polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender z kolekcji Pure Essentials HR2084/90

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender z kolekcji Pure Essentials HR2084/90

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