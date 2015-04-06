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Tootmine lõpetatud
Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib
Eriti võimsa 650 W mootoriga kannmikser, erifunktsioonid (jääpurustamine ja impulssrežiim), eemaldatav sakilise äärega lõiketera ja puuviljafilter ning kvaliteetne 2 l klaaskann.
650 W
2-liitrise klaaskannuga
filtriga
Erinevad kiirused ja impulssrežiim
Seadistage kannmikser ainulaadse reguleerimisnupuga soovitud kiirusele.
Purustage selle Philipsi kannmikseriga jää hõlpsalt ühe nupuvajutusega.
Purustades ja peenestades nende kauakestvate ja üliteravate Philipsi kannmikseri nugadega saavutate täiusliku tulemuse.
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Małgosia13
06/04/2015
Polska
Zdecydowanie polecam
Blender jest estetyczny i solidny. Gumowe przyssawki trzymają zaskakująco mocno stołu. Design bardzo ładny i stylowy. Ostrza ostre. Szklany dzbanek o poj. 1,5 litra. Wieczko z gumową uszczelką bardzo dobrze trzyma. Dużo prędkości i kilka funkcji w tym kruszenie lodu. Uwielbiam z niego kawę mrożoną. W miarę cichy Zdecydowanie polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender z kolekcji Pure Essentials HR2084/90
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender z kolekcji Pure Essentials HR2084/90