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  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke
  • Parim peenestamine, ei jäta tükke

Tootmine lõpetatud

Avance CollectionKannmikser

HR2096/00

4.4

| (16) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

1 auhind

Parim peenestamine, ei jäta tükke

Philipsi kannmikser ProBlend 6 tehnoloogia ja 800 W mootoriga tuleb toime peaaegu kõigega alustades puu- ja köögiviljadest ja lõpetades jääga. Erinevaid kiiruseid kasutades suudab see peenestada, purustada ja lõigata toiduained ühtlaseks massiks või ükskõik, millise suurusega tükkideks.

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ProBlend 6 tehnoloogia kuni 50% peenema tulemuse tarbeks*

Parim peenestamine, ei jäta tükke

  • 800 W

  • 2-liitrise klaaskannuga

  • ja spaatliga

  • ProBlend 6

Kannu ainulaadne disain koostisosade tõhusaks segamiseks

Kannu ainulaadne disain koostisosade tõhusaks segamiseks

Kannu keskmest eemale paigutatud tera tekitab turbulentsi ja seeläbi segatakse koostisosad kõige tõhusamalt kokku.

Võimas 800 W mootor

Võimas 800 W mootor

Sellel Philipsi kannmikseril on jõuline 800 W mootor tõhusaks peenestamiseks, segamiseks ja purustamiseks.

Kuni 2 liitrit mahutav (1,5 liitrit toidu korral) kvaliteetne klaaskann

Kuni 2 liitrit mahutav (1,5 liitrit toidu korral) kvaliteetne klaaskann

2 l kann on valmistatud kvaliteetsest klaasist, mis on kriimustuskindel ja milles võib kasutada ka kuumi koostisosi.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-612378

Arvustused

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4.4

5-st

16

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

1

16/05/2017

Polska

Polska

Blender 5+

Zdecydowanie polecam , nic mu nie jest straszne...zmiksuje dosłownie wszystko.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender Avance Collection HR2096/00

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender Avance Collection HR2096/00

07/01/2016

Polska

Polska

Świetny blender, doskonale działa, kruszy lód a przy tym pięknie wygląda.

Działa bez zarzutu, kruszy lód. Bardzo dobry blender.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender Avance Collection HR2096/00

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender Avance Collection HR2096/00

14/09/2015

Polska

Polska

Takiego właśnie szukałem

Wszystko prawie OK. Desing na plus. Duży dzbanek na plus. Kruszenie lodu na plus. Sześciostrzowy nóż na plus. Głośna praca na minus. Smród spalonego silnika podczas pracy.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender Avance Collection HR2096/00

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender Avance Collection HR2096/00

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes Philipsi populaarseima kannmikseriga HR2094