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Tootmine lõpetatud
Parim peenestamine, ei jäta tükke
Philipsi kannmikser ProBlend 6 tehnoloogia ja 800 W mootoriga tuleb toime peaaegu kõigega alustades puu- ja köögiviljadest ja lõpetades jääga. Erinevaid kiiruseid kasutades suudab see peenestada, purustada ja lõigata toiduained ühtlaseks massiks või ükskõik, millise suurusega tükkideks.
800 W
2-liitrise klaaskannuga
ja spaatliga
ProBlend 6
Kannu keskmest eemale paigutatud tera tekitab turbulentsi ja seeläbi segatakse koostisosad kõige tõhusamalt kokku.
Sellel Philipsi kannmikseril on jõuline 800 W mootor tõhusaks peenestamiseks, segamiseks ja purustamiseks.
2 l kann on valmistatud kvaliteetsest klaasist, mis on kriimustuskindel ja milles võib kasutada ka kuumi koostisosi.
Auhinnad
4.4
5-st
16
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Angelika279
16/05/2017
Polska
Blender 5+
Zdecydowanie polecam , nic mu nie jest straszne...zmiksuje dosłownie wszystko.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender Avance Collection HR2096/00
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender Avance Collection HR2096/00
kati856
07/01/2016
Polska
Świetny blender, doskonale działa, kruszy lód a przy tym pięknie wygląda.
Działa bez zarzutu, kruszy lód. Bardzo dobry blender.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender Avance Collection HR2096/00
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender Avance Collection HR2096/00
jacyk
14/09/2015
Polska
Takiego właśnie szukałem
Wszystko prawie OK. Desing na plus. Duży dzbanek na plus. Kruszenie lodu na plus. Sześciostrzowy nóż na plus. Głośna praca na minus. Smród spalonego silnika podczas pracy.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender Avance Collection HR2096/00
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender Avance Collection HR2096/00
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