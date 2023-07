Ainulaadne ProBlendi süsteem tagab ühtlase konsistentsiga pidevuse

Ainulaadne ProBlendi süsteem kombineerib täiuslikult 3 kohandatud tehnoloogiat, et tagada ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundiga**. 600W-se võimsusega mootor paneb miksitava voo käima, et saavutada kõigi koostisosade ühtlane ringlemine, samas kui tera on kujundatud just nii, et maksimeerida lõikeala. Ja lõpuks (mis pole vähetähtis), on kannu kujunduses ainulaadsed ribid, mis juhivad koostisosi pidevalt tagasi miksitavasse voogu.