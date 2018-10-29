Valikus on kaks kiirust ja impulssrežiim

Tehke endale mitmesuguseid erinevaid jooke ja võimaldage endale kiiret koostisosade ettevalmistamist oma lemmiklõunasöögi jaoks valides kiiruse ja impulssrežiimi seadistuste vahel. Koostisosadeks kasutage maitsetaimi, vürtse ja köögivilju; selleks, et jahvatada kohvi ning isegi selleks, et purustada jää suupärase külmutatud smuuti tegemiseks.