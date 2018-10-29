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HR2191/01
ProBlend-süsteem
Maksimaalne maht 2 l
Kasutatav maht 1,25 l
Kaks kiirust ja impulssrežiim
Plastist kann
Kasutage impulssrežiimi, et purustada jääkuubikud pisikesteks tükkideks kõigest 45 sekundiga**. See on täiuslik vahend teie eelistatuimate jahutatud jookide ja smuutide jaoks ning suurepärane erimagustoitude puhul.
Tehke endale mitmesuguseid erinevaid jooke ja võimaldage endale kiiret koostisosade ettevalmistamist oma lemmiklõunasöögi jaoks valides kiiruse ja impulssrežiimi seadistuste vahel. Koostisosadeks kasutage maitsetaimi, vürtse ja köögivilju; selleks, et jahvatada kohvi ning isegi selleks, et purustada jää suupärase külmutatud smuuti tegemiseks.
Serveeri kuni 6 jooki (200 ml klaasi) tänu 1,25 L tegelikule mahutavusele .***
Arvustused
Katsetatud režiimis MAX mitmete retseptidega
200 ml klaasi puhul