Loodud ohutust ja jätkusuutlikkust silmas pidades

Biopõhised plastid* on valmistatud bioloogilistest ja taastuvatest ressurssidest nagu päevalilleõli. Toiduvalmistamisel järelejäänud kasutatud õli kogutakse kokku ja võetakse ringlusse keskkonnasõbraliku protsessi abil, et muuta see toiduga kokkupuutumiseks sobivaks. Mikseri nõu on valmistatud materjalist Tritan Renew, mis on 100% BPA-vaba ja ohutu mis tahes tüüpi toiduga kokkupuutes kasutamiseks.