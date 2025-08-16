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  • Kujundatud lahedama planeedi jaoks
  • Kujundatud lahedama planeedi jaoks
  • Kujundatud lahedama planeedi jaoks
  • Kujundatud lahedama planeedi jaoks
  • Kujundatud lahedama planeedi jaoks
  • Kujundatud lahedama planeedi jaoks
  • Kujundatud lahedama planeedi jaoks
  • Kujundatud lahedama planeedi jaoks
  • Kujundatud lahedama planeedi jaoks
  • Kujundatud lahedama planeedi jaoks
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kujundatud lahedama planeedi jaoks
  • Kujundatud lahedama planeedi jaoks
  • Kujundatud lahedama planeedi jaoks
  • Kujundatud lahedama planeedi jaoks
  • Kujundatud lahedama planeedi jaoks
  • Kujundatud lahedama planeedi jaoks
  • Kujundatud lahedama planeedi jaoks
  • Kujundatud lahedama planeedi jaoks
  • Kujundatud lahedama planeedi jaoks

Keskkonnateadik sari5000 seeria kannmikser

HR2500/00

4.8
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kujundatud lahedama planeedi jaoks
Valmistage oma eelistatud hommikune smuuti ette elegantse stiili ja laitmatu jõudlusega. Jätkusuutlikult kujundatud biopõhisest plastist* ja ringlussevõetud plastist***.
Kuva kõik eelised

Koos Philipsi keskkonnateadliku sarja kannmikseriga

Kujundatud lahedama planeedi jaoks

  • ProBlend tehnoloogia

  • 600 ml Tritan™ Renew nõu

  • Siidvalge, matt viimistlus

  • Biopõhine plast

ProBlend-tehnoloogia tagab ühtlase konsistentsiga tükkideta segud

ProBlend-tehnoloogia tagab ühtlase konsistentsiga tükkideta segud

ProBlend-tehnoloogia ühendab 3 põhifunktsiooni, mis on kohandatud tükkideta ühtlase konsistentsiga segude valmistamiseks vajaliku optimaalse koostisainete voo loomiseks. ProBlendi mootori 350 W võimsus on optimaalne segamisvoo juhtimiseks ja kõikide koostisainete ühtlaselt ringlemiseks. ProBlendi terade ainulaadne kuju maksimeerib jõu ja lõikamise. ProBlendi kannus on ainulaadsed ribid, mis juhivad koostisained pidevalt segamisvoogu tagasi.

Kiire ja lihtne kasutada

Kiire ja lihtne kasutada

Lihtne kasutada: lisage koostisained, keerake, segage ja nautige.

Tänu eemaldatavale teradele lihtne puhastada

Tänu eemaldatavale teradele lihtne puhastada

Kõiki eemaldatavaid osi on hõlbus loputada ja nõudepesumasinas pesta.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.8

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

16/08/2025

Eesti

Eesti

Hea lihtne blender smuuti jaoks.

Minu meelest super toode. Ilus, kompaktne ja lihtne kasutada.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser

19/02/2025

Lietuva

Lietuva

Naudojamos perdirbtos medžiagos

Prietaisui pagaminti panaudotos perdirbtos medžiagos. Plaka neblogai.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas

22/01/2025

Lietuva

Lietuva

Atrodo gerai ir atlieka funkciją

Turiu tos pačios serijos duonos skrudintuvę bei virdulį. Atrodo gerai virtuvėje visi trys prietaisai.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhikorpus on valmistatud 100% PP-plastist, mis pärineb biopõhistest allikatest, massibilansi alusel (biopõhistest allikatest PP-plast moodustab koguplastist 64%).

  2. Arvutus põhineb sama seadme tootmisel, milles kasutatakse biopõhist plasti ja plasti Tritan™ Renew vs. 100% uut plasti (või uut polüpropüleeni) ja plasti Tritan™.