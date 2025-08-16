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ProBlend tehnoloogia
600 ml Tritan™ Renew nõu
Siidvalge, matt viimistlus
Biopõhine plast
ProBlend-tehnoloogia ühendab 3 põhifunktsiooni, mis on kohandatud tükkideta ühtlase konsistentsiga segude valmistamiseks vajaliku optimaalse koostisainete voo loomiseks. ProBlendi mootori 350 W võimsus on optimaalne segamisvoo juhtimiseks ja kõikide koostisainete ühtlaselt ringlemiseks. ProBlendi terade ainulaadne kuju maksimeerib jõu ja lõikamise. ProBlendi kannus on ainulaadsed ribid, mis juhivad koostisained pidevalt segamisvoogu tagasi.
Lihtne kasutada: lisage koostisained, keerake, segage ja nautige.
Kõiki eemaldatavaid osi on hõlbus loputada ja nõudepesumasinas pesta.
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6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
HVB!
16/08/2025
Eesti
Hea lihtne blender smuuti jaoks.
Minu meelest super toode. Ilus, kompaktne ja lihtne kasutada.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser
Audrytė
19/02/2025
Lietuva
Naudojamos perdirbtos medžiagos
Prietaisui pagaminti panaudotos perdirbtos medžiagos. Plaka neblogai.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas
Miškas
22/01/2025
Lietuva
Atrodo gerai ir atlieka funkciją
Turiu tos pačios serijos duonos skrudintuvę bei virdulį. Atrodo gerai virtuvėje visi trys prietaisai.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas
Põhikorpus on valmistatud 100% PP-plastist, mis pärineb biopõhistest allikatest, massibilansi alusel (biopõhistest allikatest PP-plast moodustab koguplastist 64%).
Arvutus põhineb sama seadme tootmisel, milles kasutatakse biopõhist plasti ja plasti Tritan™ Renew vs. 100% uut plasti (või uut polüpropüleeni) ja plasti Tritan™.