ProMix-tehnoloogia tagab kiire ja ühtlasema segu

Philips tegi ProMixi arendamisel koostööd Stuttgarti ülikooliga, et tagada kiirem ja ühtlasem segamine. Selle ainulaadne ja täiustatud tehnoloogia on paigutatud kolmnurksesse disaini, et pakkuda optimaalset toiduvoogu ja maksimaalset jõudlust. Nii on parimad tulemused tagatud igal korral.