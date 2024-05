700 ml kaantega nõu hoiustamiseks või kasutamiseks liikvel olles

Käepärane 700 ml nõu võimaldab pärast segamist teele asuda. Valmistage igapäevane smuuti, seejärel pange peale lekkekindel kaas ja võtke see endaga kaasa. Või pange see hoopis külmkappi ja jooge hiljem. Nõu on valmistatud Eastmani Tritanist, see on 100% BPA-vaba, purunemiskindel ja nõudepesumasinas pestav.