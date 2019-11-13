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Tootmine lõpetatud

Kollektsioon DailyMinimikser

HR2872/00

5
| (9) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kiire,lihtne ja mugav
Philipsi uus minimikser aitab valmistada erinevaid smuutisid, segusid, suppe, dippe, kokteile... Tänu mugavale "On The Go" pudelile saate kõikjal nautida oma lemmikuid segujooke. Laske hea maitsta!
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Kompaktne kannmikser kaasaskantava "On The Go" pudeliga

Kiire,lihtne ja mugav

  • 350 W

  • 0,6 l

  • Teel olles kasutatav pudelitarvik

Kõik osad on masinpestavad

Kõik osad on masinpestavad

Kõik eemaldatavad osad on masinpestavad.

Kannmikseri mootori võimsus 350 W

Kannmikseri mootori võimsus 350 W

350 W võimsus lihtsaks segamiseks ja mikserdamiseks

Kaasaskantav segamisnõu

Kaasaskantav segamisnõu

Tänu mugavale "On The Go" pudelile saate kõikjal nautida oma lemmikjooke.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

9

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

13/11/2019

Україна

Україна

Компактний, легко миється, зручний у використанні та потужний.

Дуже порадувало те що не зважаючи на розмір, блендер дуже потужний.Має дві швидкості.Справляється навіть з твердими овочами і фруктами і навіть подрібнить лід.Має гарний дизайн, легко миється, не ковзає по поверхні.Завдяки пляшечці для смузі(йде в комплекті) смузі можна приготувати і не переливаючи брати з собою.Легко подрібнить трави, часник, спеції та горіхи.Такий помічник на кухні вам сподобається, і не займе багато місця.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2605/80 Міні-блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2605/80 Міні-блендер

12/11/2019

Україна

Україна

замечательный мини-блендер

пользуюсь таким блендером, очень удобный, можно брать с собой в поездки, хорошо взбивает, рекомендую

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер

31/10/2019

Україна

Україна

Компактный, многофункциональный

Специально выбирали погружной блендер: не дорогой, минимум насадок, с металлической погружной насадкой (для готовки супов пюре). Эта модель подошла по всем параметрам. Приборчик на деле оказался не плохим. За такую цену ожидала худшего. Удобен в эксплуатации, легко собирается и разбирается, моется без проблем, если не жирный достаточно просто ополоснуть. Постоянно пользуюсь всеми насадками и чашечками (кроме венчика). Пока никаких нареканий.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер

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