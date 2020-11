29–33 funktsiooni

Kasutades 29–33 toidutegemise viisi (mida nimetame funktsioonideks), saate selle köögikombainide sarjaga teha mitmekesiseid toite, alates purustamisest ja vahustamisest kuni kokkusegamiseni. Mudelite funktsioonid on erinevad: HR7735-l ja HR7739-l on 29 toidutegemise funktsiooni, HR7740 täidab 31 funktsiooni, HR7744 täidab 32 funktsiooni ja HR7745 on kõige paindlikum – täidab 33 toiduvalmistamisfunktsiooni.