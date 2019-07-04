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  • Kergestiloodav mitmekesisus
  • Kergestiloodav mitmekesisus
  • Kergestiloodav mitmekesisus
  • Kergestiloodav mitmekesisus

Tootmine lõpetatud

Köögikombain

HR7740

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Kergestiloodav mitmekesisus

See köögikombain on varustatud mitmekesiste tarvikutega erinevate köögitoimingute jaoks, alates peenestamisest kuni hakkimiseni. Ainulaadse kokkupanemise ja lahtivõtmise süsteemi tõttu lähevad nõu ja kaas oma kohale ilma pingutamata.

Kuva kõik eelised

Click&Go abil on kõik osad kergesti kokkupandavad ja lahtivõetavad

Kergestiloodav mitmekesisus

29–33 funktsiooni

29–33 funktsiooni

Kasutades 29–33 toidutegemise viisi (mida nimetame funktsioonideks), saate selle köögikombainide sarjaga teha mitmekesiseid toite, alates purustamisest ja vahustamisest kuni kokkusegamiseni. Mudelite funktsioonid on erinevad: HR7735-l ja HR7739-l on 29 toidutegemise funktsiooni, HR7740 täidab 31 funktsiooni, HR7744 täidab 32 funktsiooni ja HR7745 on kõige paindlikum – täidab 33 toiduvalmistamisfunktsiooni.

Võimas 800 W mootor töötleb isegi kõige kõvemaid koostisaineid

Ühe vajutusega Click&Go-nupule võetakse lahti ja pannakse kokku

Ühe vajutusega Click&Go-nupule võetakse lahti ja pannakse kokku

Köögikombaini kokkupanek ja lahtivõtmine pole kunagi kergem olnud: ei mingit sekeldamist nõu või kaanega, et leida kokkupanemiseks õige asukoht. Vajutage Click&Go-nupule ning ühendage need kokku või lahti ükskõik millises asendis.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

рекомендую

Ощущение,что он вечный.Люблю его,часто пользуюсь всеми насадками без исключения. Облегчает время на кухне максимально

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR7740/55 Кухонний комбайн

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR7740/55 Кухонний комбайн

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