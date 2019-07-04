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Tootmine lõpetatud
Kergestiloodav mitmekesisus
See köögikombain on varustatud mitmekesiste tarvikutega erinevate köögitoimingute jaoks, alates peenestamisest kuni hakkimiseni. Ainulaadse kokkupanemise ja lahtivõtmise süsteemi tõttu lähevad nõu ja kaas oma kohale ilma pingutamata.
Kasutades 29–33 toidutegemise viisi (mida nimetame funktsioonideks), saate selle köögikombainide sarjaga teha mitmekesiseid toite, alates purustamisest ja vahustamisest kuni kokkusegamiseni. Mudelite funktsioonid on erinevad: HR7735-l ja HR7739-l on 29 toidutegemise funktsiooni, HR7740 täidab 31 funktsiooni, HR7744 täidab 32 funktsiooni ja HR7745 on kõige paindlikum – täidab 33 toiduvalmistamisfunktsiooni.
Köögikombaini kokkupanek ja lahtivõtmine pole kunagi kergem olnud: ei mingit sekeldamist nõu või kaanega, et leida kokkupanemiseks õige asukoht. Vajutage Click&Go-nupule ning ühendage need kokku või lahti ükskõik millises asendis.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Iness42
04/07/2019
Україна
рекомендую
Ощущение,что он вечный.Люблю его,часто пользуюсь всеми насадками без исключения. Облегчает время на кухне максимально
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR7740/55 Кухонний комбайн
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR7740/55 Кухонний комбайн