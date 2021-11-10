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  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev

Tootmine lõpetatud

Viva CollectionKöögikombain

HR7761/00

4.9
| (27) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
See köögikombain on kompaktne, kolm ühes komplekt 2,1 l kausi (töömahuga 1,5 l), kannmikseri ja peenestiga. Samuti on sellel viis roostevabast terasest sisestatavat ketast, mis võimaldavad teil vähese vaevaga valmistada laias valikus lemmikretsepte.
Kuva kõik eelised

Valmistage kodus kooke, gratääne, salateid ja muud

Suurim valik retsepte, minimaalne vaev

  • 750-vatine

  • Kompaktne kolm ühes komplekt

  • 2,1 l nõu

  • Tarvikud enam kui 28 ülesande jaoks

750-vatine mootor töötlemise tõhustamiseks

750-vatine mootor töötlemise tõhustamiseks

Sellel Philipsi köögikombainil on võimas kahe kiirusega mootor ja impulssrežiim, mille abil saate valmistada kõiki oma lemmiktoite.

PowerChopi tehnoloogia tagab parimad hakkimistulemused

PowerChopi tehnoloogia tagab parimad hakkimistulemused

PowerChopi tehnoloogia on kombinatsioon lõiketera kujust, lõikenurgast ja sisemisest nõust, mis tagab parima hakkimistulemuse nii pehmete kui ka kõvade koostisosade puhul. See sobib ideaalselt ka püreede valmistamiseks või koogitaina segamiseks!

Tarvikud täidavad kergelt üle 28 ülesande

Tarvikud täidavad kergelt üle 28 ülesande

Nõudepesumasinas pestavad tarvikud on: sõtkumisotsak taina segamiseks ja raskemaks sõtkumiseks; roostevabast terasest hakkimisnuga liha ja köögiviljade valmistamiseks; erinevad kettad viilutamise ja riivimise jaoks; purunemiskindel 1 l kannmikser segamiseks, purustamiseks ja erinevate koostisosade läbisegamiseks; emulgeerimisketas, mis võimaldab valmistada nt vahukoort ja majoneesi; veski nt kohviubade jahvatamise jaoks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

27

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

10/11/2021

Україна

Україна

Цей виріб має бути в кожному домі!

Цей комбайн нам порадила продавець у магазині. Вдячна їй від усього серця. Дуже багатофункціональний. Дуже простий і у використанні. Ціна невелика. Витримує приготування наших веганських десертів. Вистачає потужності навіть при досить великих навантаженнях. Тепер на деруни не тремо. Це робить комбайн. Смузі, змелювання приправ, шинкування і багато іншого. Це чудо техніка. Працює не один рік, ні разу не ламалася!!

Positiivsed omadused

Все, що вона може і робить!

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7761/00 Food processor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7761/00 Food processor

26/10/2021

Україна

Україна

Працює вже більше 4 років

Дуже зручний і фунціональний комбайн. В ньому є все, що потрібно для повсякденного приготування. Не займає багато місця, надійний у використанні. Найбільше всього використовуємо насадки для подрібнення, змішування, різні види терки. Також є можливість помолоти кавові зена або інш.продукти. Це вже другий комбайн Philps за багато років у нашій сім'ї.

Positiivsed omadused

Зручний, багатофункціональний.

Negatiivsed omadused

немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7761/00 Food processor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7761/00 Food processor

28/07/2020

Україна

Україна

Кухонний комбайн.

Виріб має багато функцій,насадок.Користуюся ним вже більше трьох років. Поки що без ремонту.Надіюся що ще довго прослужить В принципі я покупкою задоволена.Рекомендую.

Positiivsed omadused

багато насадок,функцій.

Negatiivsed omadused

нема

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7761/00 Food processor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7761/00 Food processor

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.