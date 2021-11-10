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Tootmine lõpetatud
750-vatine
Kompaktne kolm ühes komplekt
2,1 l nõu
Tarvikud enam kui 28 ülesande jaoks
Sellel Philipsi köögikombainil on võimas kahe kiirusega mootor ja impulssrežiim, mille abil saate valmistada kõiki oma lemmiktoite.
PowerChopi tehnoloogia on kombinatsioon lõiketera kujust, lõikenurgast ja sisemisest nõust, mis tagab parima hakkimistulemuse nii pehmete kui ka kõvade koostisosade puhul. See sobib ideaalselt ka püreede valmistamiseks või koogitaina segamiseks!
Nõudepesumasinas pestavad tarvikud on: sõtkumisotsak taina segamiseks ja raskemaks sõtkumiseks; roostevabast terasest hakkimisnuga liha ja köögiviljade valmistamiseks; erinevad kettad viilutamise ja riivimise jaoks; purunemiskindel 1 l kannmikser segamiseks, purustamiseks ja erinevate koostisosade läbisegamiseks; emulgeerimisketas, mis võimaldab valmistada nt vahukoort ja majoneesi; veski nt kohviubade jahvatamise jaoks.
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Робі
10/11/2021
Україна
Цей виріб має бути в кожному домі!
Цей комбайн нам порадила продавець у магазині. Вдячна їй від усього серця. Дуже багатофункціональний. Дуже простий і у використанні. Ціна невелика. Витримує приготування наших веганських десертів. Вистачає потужності навіть при досить великих навантаженнях. Тепер на деруни не тремо. Це робить комбайн. Смузі, змелювання приправ, шинкування і багато іншого. Це чудо техніка. Працює не один рік, ні разу не ламалася!!
Positiivsed omadused
Все, що вона може і робить!
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7761/00 Food processor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7761/00 Food processor
Anna_Step
26/10/2021
Україна
Працює вже більше 4 років
Дуже зручний і фунціональний комбайн. В ньому є все, що потрібно для повсякденного приготування. Не займає багато місця, надійний у використанні. Найбільше всього використовуємо насадки для подрібнення, змішування, різні види терки. Також є можливість помолоти кавові зена або інш.продукти. Це вже другий комбайн Philps за багато років у нашій сім'ї.
Positiivsed omadused
Зручний, багатофункціональний.
Negatiivsed omadused
немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7761/00 Food processor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7761/00 Food processor
Волошка
28/07/2020
Україна
Кухонний комбайн.
Виріб має багато функцій,насадок.Користуюся ним вже більше трьох років. Поки що без ремонту.Надіюся що ще довго прослужить В принципі я покупкою задоволена.Рекомендую.
Positiivsed omadused
багато насадок,функцій.
Negatiivsed omadused
нема
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7761/00 Food processor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7761/00 Food processor