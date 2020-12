1 puutega autom.-nupud leivataina tegemiseks, vahustamiseks, jää purustamiseks

Lisaks käsitsi valitavale 12 kiiruseseadele ja võnkerežiimile on Avance'i köögikombainil ka kolm ühe puudutusega automaatnuppu. Nende valimiseks keerake juhtnupp asendisse "ON" ja vajutage ühe puudutusega automaatnuppu. Seejärel seadistab mootor automaatselt õige kiiruse ja automaatse võnkerežiimi, et tulemus oleks parim.