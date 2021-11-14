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  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
  • Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage

7000 seeriaKöögikombain

HR7776/90

4.5
| (74) Auhinnad | 87% soovitab seda toodet
Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage
See Philipsi 7000 seeria köögikombain on mitmekesine lahendus teie köögi jaoks. Tänu uuenduslikule metallist sõtkumiskonksule, võimsale 1300 W mootorile ja taina valmistamiseks mõeldud ühe puudutusega automaatnupule ei ole leiva ja saia küpsetamine kunagi nii lihtne olnud.
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Lõigake, hakkige, viilutage, sõtkuge, vahustage ja segage

  • 1300 W

  • Kompaktne kolm ühes komplekt

  • 3,4 liitrine nõu

Kahekordne metallist ümarvispel koore ja munavalge jaoks

Kahekordne metallist ümarvispel koore ja munavalge jaoks

Kahekordse metallist ümarvispli ja ühe puudutusega automaatnupuga lööte munavahu kohevaks (maht kuni 600% suurem) ja vahustate ideaalselt vahukoort (maht kuni 200% suurem). Hõrgutavate magustoitude valmistamine ei ole kunagi nii lihtne olnud!

Metallist sõtkumiskonks ideaalse leivataina tegemiseks

Metallist sõtkumiskonks ideaalse leivataina tegemiseks

Koos jõulise mootoriga aitab metallist sõtkumiskonks koostisained kiirelt tainaks segada. Kui tainas on valmis, töötleb uuenduslik sõtkumiskonks tainast täpselt õige jõu ja võimsusega, et tulemuseks oleks parima maitsega sai või leib.

Lõiketera koogitaina segamiseks

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

74

Auhinnad

87%

soovitab seda toodet

14/11/2021

Україна

Україна

Ні разу не підвів! За 10 років!

Кухонні комбайни Філіпс – найкращі!! Я батькам купила років 10 назад! Вони користуються усим: потужність крута, функцій багато. Ні разу не підвів! За 10 років! Маючи нагоду коистуватися іншими комбайнами, я зрозуміла, яка важлива потужність у комбайна!

Positiivsed omadused

Потужний, зручний, довговічний - загляньте в відгук за деталями)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 HR7778/00 Кухонний комбайн

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 HR7778/00 Кухонний комбайн

10/11/2021

Україна

Україна

Багатофункціональний

Дуже практичний та легкий у користуванні. Тісто роблю на млинці з легкістю. Овочі для борщу тепер підготовлюю набагато швидше, а головне без зайвого бруду не столі. Робили коктейлі овочеві та молочні. Збиває добре .

Positiivsed omadused

Багатофункціональний

Negatiivsed omadused

Не має

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн

26/10/2021

Україна

Україна

Багатофункціональність його фішка

В ньому є все необхідне для кухні. Не потрібно витрачати кошти на придбання іншої техніки, оскільки тут є все лише змінуй насадки. Хочеш сік, хочеш подрібни, хочеш взбий. Він стоїть один а не 3-5 різних приладів.

Positiivsed omadused

Рекомендую, це якість перевірена роками

Negatiivsed omadused

Не маю

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.