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1300 W
Kompaktne kolm ühes komplekt
3,4 liitrine nõu
Kahekordse metallist ümarvispli ja ühe puudutusega automaatnupuga lööte munavahu kohevaks (maht kuni 600% suurem) ja vahustate ideaalselt vahukoort (maht kuni 200% suurem). Hõrgutavate magustoitude valmistamine ei ole kunagi nii lihtne olnud!
Koos jõulise mootoriga aitab metallist sõtkumiskonks koostisained kiirelt tainaks segada. Kui tainas on valmis, töötleb uuenduslik sõtkumiskonks tainast täpselt õige jõu ja võimsusega, et tulemuseks oleks parima maitsega sai või leib.
4.5
5-st
74
Auhinnad
87%
soovitab seda toodet
14/11/2021
Україна
Ні разу не підвів! За 10 років!
Кухонні комбайни Філіпс – найкращі!! Я батькам купила років 10 назад! Вони користуються усим: потужність крута, функцій багато. Ні разу не підвів! За 10 років! Маючи нагоду коистуватися іншими комбайнами, я зрозуміла, яка важлива потужність у комбайна!
Positiivsed omadused
Потужний, зручний, довговічний - загляньте в відгук за деталями)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 HR7778/00 Кухонний комбайн
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 HR7778/00 Кухонний комбайн
som_l
10/11/2021
Україна
Багатофункціональний
Дуже практичний та легкий у користуванні. Тісто роблю на млинці з легкістю. Овочі для борщу тепер підготовлюю набагато швидше, а головне без зайвого бруду не столі. Робили коктейлі овочеві та молочні. Збиває добре .
Positiivsed omadused
Багатофункціональний
Negatiivsed omadused
Не має
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн
Жули
26/10/2021
Україна
Багатофункціональність його фішка
В ньому є все необхідне для кухні. Не потрібно витрачати кошти на придбання іншої техніки, оскільки тут є все лише змінуй насадки. Хочеш сік, хочеш подрібни, хочеш взбий. Він стоїть один а не 3-5 різних приладів.
Positiivsed omadused
Рекомендую, це якість перевірена роками
Negatiivsed omadused
Не маю
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн