Більше років користувався комбайном HR7768 і був задоволений. Тепер моєму "ветерану" з'явилася гідна заміна. Я полюбляю пекти пиріжки, тому замішувач тіста у новому комбайні дуже став у пригоді. Так, не всіма функціями комбайну я користуюсь постійно, але дуже добре, що вони є і я маю можливість інколи подрібнити лід, зробити сік з цитрусових. А ось терками, овочерізками, міксером користуюсь майже щодня. Не уявляю собі, як можна було жити без такого помічника на кухні.