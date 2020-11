Tsitrusepress ja 6-klaasine tsentrifugaalne mahlapress koos metallvõrguga

Sellel köögikombainil on professionaalne mahlapressitarvik. Tänu sellele eriti suurele sisestamistorule ja patenditud mikrokiust filtrile suudab see mahla pressida kuni 200% kiiremini kui teised köögikombainide mahlapressid. Roostevabast terasest valmistatud mikrokiudfilter pigistab viljast välja viimasegi tilga, et mahla valmiks rohkem. Tänu ergonoomilisele kujundusele on seda ka kiirem puhastada ja hoiustada.