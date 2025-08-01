HX3792/11
Nutikas harjamine isikupärastatud ja õrna puhastuse nimel
Kuvab igapäevased harjamistulemused sisseehitatud nutinäidikul. Uus pro-igemerežiim ja rõhuandur aitavad igemeid õrnalt kohelda ja suutervist parandada. G3 Premium Gum Care’i harjapea pakub erakordset harjamiskogemust.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Seadmel Philips Sonicare Advanced Clean on uudne andur, mis mõõdab survet, mida puhastamisel hammastele avaldate. Kui surve on liiga tugev, annab hambahari kohe sellest teada, et saaksite survet vähendada. See tagasiside kuvatakse käepidemel süttiva oranži rõngana.
Sisseehitatud nutkas ekraan pakub kiiret tagasisidet harjamissurve, -kestuse, aku kasutusaja kohta ning isegi märguande, kui harjapead tuleks vahetada. Üks klikk põhiteadete uurimiseks paremate harjamisharjumuste jaoks ilma rakendust installimata.
Meie unikaalne helilainetel põhinev harjamistehnoloogia on põhjalikult kalibreeritud, et tekitada mikromulle, mis ulatuvad sügavale hammaste vahele. 31 000 harjaliigutust minutis** puhastavad õrnalt teie hambad, eemaldavad katu ja tagavad ülima puhtuse.
Kaheminutiline Smartimer ja 30-sekundiline QuadPacer juhendavad teid harjama soovitatud aja vältel kõigis suupiirkondades, et tagada täielik puhastamine.
G3 Premium Gum Care’i harjapea on ümbritsetud geeliga. See neelab õrnalt teie igemetele ja hammastele avaldatava liigse surve parima pesemiskogemuse tagamiseks. Harjaste otsad on ümarad ja kaarjas disain suurendab harjaste kontaktpinda, kaitseb igemeid ja puhastab neid tõhusamalt.
Philips Sonicare Advanced Clean 6800 sarja toodetel on 5 režiimi kõigi teie hambapesuvajaduste jaoks. Puhastusrežiim Clean on igapäevaseks põhjalikuks puhastuseks. Igemehoolitsusrežiimil Gum Pro on kolm sagedust ning see pakub korraga nii puhastust kui ka hoolitsust. Tundlik režiim Sensitive hooldab ja puhastab õrnalt tundlikke igemeid ja hambaid. Režiim White eemaldab tõhusalt plekid.
Meie lihtsad alustamisprogrammid aitavad teil uue hambaharjaga järk-järgult harjuda – suurendage harjamisvõimsust aeglaselt esimese 14 kasutuskorra jooksul.
