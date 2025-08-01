Otsisõnad

    Kuvab igapäevased harjamistulemused sisseehitatud nutinäidikul. Uus pro-igemerežiim ja rõhuandur aitavad igemeid õrnalt kohelda ja suutervist parandada. G3 Premium Gum Care’i harjapea pakub erakordset harjamiskogemust.

    Suuhügieeni uus tase!

    • Nutikas ekraan
    • Täiustatud Sonic-tehnoloogia
    • Surveandur
    • 5 harjamisrežiimi
    Surveandur aitab kaitsta teie hambaid ja igemeid

    Surveandur aitab kaitsta teie hambaid ja igemeid

    Seadmel Philips Sonicare Advanced Clean on uudne andur, mis mõõdab survet, mida puhastamisel hammastele avaldate. Kui surve on liiga tugev, annab hambahari kohe sellest teada, et saaksite survet vähendada. See tagasiside kuvatakse käepidemel süttiva oranži rõngana.

    Nutikas ekraan, kust saab kohe harjamistulemusi vaadata

    Nutikas ekraan, kust saab kohe harjamistulemusi vaadata

    Sisseehitatud nutkas ekraan pakub kiiret tagasisidet harjamissurve, -kestuse, aku kasutusaja kohta ning isegi märguande, kui harjapead tuleks vahetada. Üks klikk põhiteadete uurimiseks paremate harjamisharjumuste jaoks ilma rakendust installimata.

    Meie tehnoloogia võimaldab teil tõhusalt ja õrnalt puhastada

    Meie tehnoloogia võimaldab teil tõhusalt ja õrnalt puhastada

    Meie unikaalne helilainetel põhinev harjamistehnoloogia on põhjalikult kalibreeritud, et tekitada mikromulle, mis ulatuvad sügavale hammaste vahele. 31 000 harjaliigutust minutis** puhastavad õrnalt teie hambad, eemaldavad katu ja tagavad ülima puhtuse.

    Optimeerige harjamist SmarTimeri ja QuadPaceriga

    Optimeerige harjamist SmarTimeri ja QuadPaceriga

    Kaheminutiline Smartimer ja 30-sekundiline QuadPacer juhendavad teid harjama soovitatud aja vältel kõigis suupiirkondades, et tagada täielik puhastamine.

    G3 harjapea igemetele liigse surve eemaldamiseks

    G3 harjapea igemetele liigse surve eemaldamiseks

    G3 Premium Gum Care’i harjapea on ümbritsetud geeliga. See neelab õrnalt teie igemetele ja hammastele avaldatava liigse surve parima pesemiskogemuse tagamiseks. Harjaste otsad on ümarad ja kaarjas disain suurendab harjaste kontaktpinda, kaitseb igemeid ja puhastab neid tõhusamalt.

    5 režiimi: Clean, Gum Pro, Deep Clean, Sensitive, White

    5 režiimi: Clean, Gum Pro, Deep Clean, Sensitive, White

    Philips Sonicare Advanced Clean 6800 sarja toodetel on 5 režiimi kõigi teie hambapesuvajaduste jaoks. Puhastusrežiim Clean on igapäevaseks põhjalikuks puhastuseks. Igemehoolitsusrežiimil Gum Pro on kolm sagedust ning see pakub korraga nii puhastust kui ka hoolitsust. Tundlik režiim Sensitive hooldab ja puhastab õrnalt tundlikke igemeid ja hambaid. Režiim White eemaldab tõhusalt plekid.

    Lihtne algus ülemineku lihtsustamiseks

    Lihtne algus ülemineku lihtsustamiseks

    Meie lihtsad alustamisprogrammid aitavad teil uue hambaharjaga järk-järgult harjuda – suurendage harjamisvõimsust aeglaselt esimese 14 kasutuskorra jooksul.

    Tehnilisi andmeid

    • Võimsus

      Pinge
      5 V alalisvool

    • Tehnilised andmed

      Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani)
      Kuni14 päeva
      Aku
      Laetav
      Aku tüüp
      Liitiumioon

    • Disain ja viimistlus

      Värv
      Metalne must

    • Hooldus

      Garantii
      Kaheaastane piiratud garantii

    • Kergesti kasutatav

      Harjapeade süsteem
      Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

    • Kaasasolevad tarvikud

      Käepide
      1 Philips Sonicare Advanced Clean
      Harjapead
      1 G3 Premium Gum Care
      Laadija
      1 laadija

    • Puhastusjõudlus

      Taimer
      BrushPacer ja SmarTimer
      Tagasiside jõulise harjamise kohta
      Käepideme allosas süttib oranž rõngas

    • Režiimid

      Puhastamine
      Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks (2 minutit)
      Sügavpuhastus
      Põhjalikuks puhastamiseks (3 minutit)
      Valge
      Eemaldab hammastelt plekid (2 minuti ja 30 sekundiga)
      Tundlik
      Õrn puhastus igemetele (2 minutit)
      Gum Pro
      Igemete erakordne puhtus ja õrn massaaž (3 minutit)

    • Nutikate anduritega tehnoloogia

      Surveandur
      Annab liiga tugevast harjamisest märku
      BrushSynci vahetamise meeldetuletus
      • Teadke alati, millal tuleb
      • harjapead vahetada

    • Kasutamisel harjapead G3 Premium Gum Care puhastusrežiimis Clean võrreldes käsihambaharjaga; laboratoorses uuringus, võivad tegelikud tulemused erineda
    • *Režiimis Gum Pro või White

