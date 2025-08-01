5 režiimi: Clean, Gum Pro, Deep Clean, Sensitive, White

Philips Sonicare Advanced Clean 6800 sarja toodetel on 5 režiimi kõigi teie hambapesuvajaduste jaoks. Puhastusrežiim Clean on igapäevaseks põhjalikuks puhastuseks. Igemehoolitsusrežiimil Gum Pro on kolm sagedust ning see pakub korraga nii puhastust kui ka hoolitsust. Tundlik režiim Sensitive hooldab ja puhastab õrnalt tundlikke igemeid ja hambaid. Režiim White eemaldab tõhusalt plekid.