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Tootmine lõpetatud
11 ühes: nägu, juuksed ja keha
Iseterituvad terasest lõiketerad
BeardSense tehnoloogia
See kõik-ühes piirel pakub 11 tööriista teie hooldusvajadustele. Piirake ja kujundage mugavalt näokarvu, lõigake juukseid ja hooldage oma keha.
Piirel ja selle mitme kammiga komplekt pakuvad 11 pikkuseseadet vahemikus 0,5 - 16 mm 1 mm täpsusega, et kujundada nii lühemat kui ka pikemat habet. Kujundage teravad servad ja puhastage metallpiirliga põsed, lõug ning kael, et viimistleda oma välimust.
Raseerige mugavalt allpool kaela, kasutades meie kehakarvade piiramise tarvikut. Ainulaadne nahakaitse süsteem kaitseb tundlikke piirkondi, kui raseerite nii lähedalt nagu 0,5 mm. Kehakarvu saate piirata ka külgeklõpsatava kammiga.
4.6
5-st
1800
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Muri111
02/07/2024
Eesti
Ülimugav trimmer
Teeb täpselt seda mida ootad, alguses tundus veidi suur käes hoides kuid harjus ruttu ära ja tegelikult on väga mugav kasutada. Väga palju reguleeritavaid otsikuid tuli kaasa ja aitab igas olukorras välja.
Positiivsed omadused
Trimmib kiiresti ja tõhusalt, aku peab hästi vastu, palju otsikuid.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000
Olku
26/05/2024
Eesti
Supertoode
See toode on lihtsalt super! Mõlemat raseerijat on hea käes hoida. Esiteks oli minu jaoks űllatus, et OneBlade raseerib nii täiuslikult. Teiseks meeldib mulle see teine toode. Nii palju lisasid! Aku peab ka väga kaua vastu. Olen väga rahul! Jah, ma soovitan seda toodet.:)
Positiivsed omadused
Palju tarvikuid, mõnus käes hoida. Teeb oma tööd hästi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000
Kevv
22/05/2024
Eesti
Hea, mugav
Meeldib, kui kodus pole iga piirkonna jaoks eraldi seadmeid. Kaasas on palju erinevaid tarvikuid, millega saan tervet keha hooldada. Lisaks hoiustamiseks on mugav kott, kus tarvikuid hoida. Mugav ja lihtne kasutada. Kindlasti soovitan.
Positiivsed omadused
Hoiustamiseks kott, palju tarvikuid, mugav, lihtne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000
Võttes aluseks habeme piiramise 2 - 3 korda nädalas ja keskmiselt 11,5 minutit korraga