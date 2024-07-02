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  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil

Tootmine lõpetatud

Kõik-ühes piirel5000 seeria

MG5930/15

4.6
| (1800) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Üks tööriist, täiuslik stiil
Selle mitmekülgse piirliga, mis sisaldab 11 kvaliteetset otsakut näo, juuste ja keha kujundamiseks, saate luua isikupärase välimuse. Iseterituvad roostevabast terasest terad püsivad ilma õlitamata sama teravad kui esimesel päeval ja tagavad täpse piiramise.
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Näole, juustele ja kehale

Üks tööriist, täiuslik stiil

  • 11 ühes: nägu, juuksed ja keha

  • Iseterituvad terasest lõiketerad

  • BeardSense tehnoloogia

Kõik-ühes näole, peale ja kehale

See kõik-ühes piirel pakub 11 tööriista teie hooldusvajadustele. Piirake ja kujundage mugavalt näokarvu, lõigake juukseid ja hooldage oma keha.

Ühtlane piiramine ja täpsed servad

Piirel ja selle mitme kammiga komplekt pakuvad 11 pikkuseseadet vahemikus 0,5 - 16 mm 1 mm täpsusega, et kujundada nii lühemat kui ka pikemat habet. Kujundage teravad servad ja puhastage metallpiirliga põsed, lõug ning kael, et viimistleda oma välimust.

Hüvasti soovimatud kehakarvad!

Raseerige mugavalt allpool kaela, kasutades meie kehakarvade piiramise tarvikut. Ainulaadne nahakaitse süsteem kaitseb tundlikke piirkondi, kui raseerite nii lähedalt nagu 0,5 mm. Kehakarvu saate piirata ka külgeklõpsatava kammiga.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Arvustused

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4.6

5-st

1800

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

02/07/2024

Eesti

Eesti

Ülimugav trimmer

Teeb täpselt seda mida ootad, alguses tundus veidi suur käes hoides kuid harjus ruttu ära ja tegelikult on väga mugav kasutada. Väga palju reguleeritavaid otsikuid tuli kaasa ja aitab igas olukorras välja.

Positiivsed omadused

Trimmib kiiresti ja tõhusalt, aku peab hästi vastu, palju otsikuid.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000

26/05/2024

Eesti

Eesti

Supertoode

See toode on lihtsalt super! Mõlemat raseerijat on hea käes hoida. Esiteks oli minu jaoks űllatus, et OneBlade raseerib nii täiuslikult. Teiseks meeldib mulle see teine toode. Nii palju lisasid! Aku peab ka väga kaua vastu. Olen väga rahul! Jah, ma soovitan seda toodet.:)

Positiivsed omadused

Palju tarvikuid, mõnus käes hoida. Teeb oma tööd hästi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000

22/05/2024

Eesti

Eesti

Hea, mugav

Meeldib, kui kodus pole iga piirkonna jaoks eraldi seadmeid. Kaasas on palju erinevaid tarvikuid, millega saan tervet keha hooldada. Lisaks hoiustamiseks on mugav kott, kus tarvikuid hoida. Mugav ja lihtne kasutada. Kindlasti soovitan.

Positiivsed omadused

Hoiustamiseks kott, palju tarvikuid, mugav, lihtne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000

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Lahtiütlused

  1. Võttes aluseks habeme piiramise 2 - 3 korda nädalas ja keskmiselt 11,5 minutit korraga