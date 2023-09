Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale

See täielik hoolduskomplekt on loodud nii, et see sobib ideaalselt teie hooldusrutiini jaoks: vastupidav piirel on loodud täpseks ja võimsaks näo-, pea- ja kehakarvade piiramiseks ning OneBlade ja selle ainulaadne tehnoloogia sobivad ideaalselt mis tahes pikkuses habeme kujundamiseks ja raseerimiseks.