Täiustatud kaitsesüsteem hoiab ära sikutamise, sälgud ja sisselõiked

Tänu uuenduslikule ProtecTube tehnoloogiale on lõikuril imeõhuke ümarate servadega terakate, mis aitab vältida nahaärrituste teket. Peale selle on lõikur loodud selliselt, et karvad ei jää kahe eri suunas liikuva lõiketera vahele, mistõttu piirel ei kisu karvu.