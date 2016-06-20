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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Roostevabast terasest terad
11 pikkuseseadet
60 min juhtmeta kasut. / 8 h laadimist
Lõigake juuksed täpselt soovitud pikkuseni. Valige üks üheteistkümnest 2 mm sammuga pikkuseseadest vahemikus 3 mm kuni 21 mm või eemaldage kamm väga nahalähedaseks 0,5 mm raseerimiseks.
Philipsi peresõbralikud juukselõikurid on samasuguse jõudlusega aga kasutamisel on sujuvama käiguga Selle mootor on disainitud töötama vähema vibratsiooniga, et juuste lõikamine oleks sujuvam.
Selle juukselõikuri lõiketeradel ja kammidel on ümarad otsad, et juukselõikus oleks ohutu ja viperusteta.
Auhinnad
4.7
5-st
674
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Georgs
20/06/2016
Latvija
Kinnitatud ostja
Atsauksme
Labdien!Esmu ļoti apmierināts ar pirkumu.ērti lietojams,kluss.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce
taka108
10/10/2015
Latvija
Kinnitatud ostja
Izdevīgs lietošanai
Lietoju jau divus gadus un esmu apmierināta, jo nav jāieeļļo un ir tikai viens uzgalis ar kuru regulē griešanas garumus un to var noņemt, ja vajag .
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See arvustus tehti tootele QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce
dziustikas
16/07/2019
Lietuva
Šeimos vyrų mašinėlė
Naudojame šeimos vyrukų šukuosenoms formuoti. Ilgai ieškojome ir bandėme įvairiausias, tačiau šią pasirinkę pagal rekomendacijas, tikrai esame 100% patenkinti. Kirpimas tapo greitas, kas labai svarbu kerpant vaikus. Taip pat labai patinka, kad yra nemažai lygių. Antgalis labai gerai braukiasi per plaukus, nestringa.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė