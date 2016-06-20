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Tootmine lõpetatud

Hairclipper series 7000Juukselõikur

QC5390/80

4.7

| (677) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

Ülim täpsus

See Philipsi juukselõikur on loodud maksimaalse täpsuse saavutamiseks. See on varustatud digitaalse ekraani ja enim levinud pikkuseseadetega. Üks kiire laadimine tagab 60-minutilise juhtmeta kasutamise. Et stiil oleks alati täiuslik.

Kuva kõik eelised

The world's #1 electric grooming brand1

Ülim täpsus

  • Titaanist lõiketerad

  • 41 pikkusseadet

  • 60 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist

  • Kamm, käärid ja hoiustamiskarp

Ülihea lõikamisvõime titaaniga kaetud lõiketeradega

Ülihea lõikamisvõime titaaniga kaetud lõiketeradega

Täiustatud titaaniga kaetud lõiketerad, et lõikamisvõime oleks ülihea ja terad püsiksid kaua teravad.

2-aastane garantii, pinge kasutamiseks kõikjal maailmas, ei vaja õli

2-aastane garantii, pinge kasutamiseks kõikjal maailmas, ei vaja õli

Kõik meie isikuhooldusvahendid on loodud pikaajaliseks kasutamiseks. Toodetel on 2-aastane garantii ja pinge kasutamiseks kõikjal maailmas ning neid ei ole kunagi vaja õlitada.

Avatavat lõikepead on lihtne kraani all puhastada

Avatavat lõikepead on lihtne kraani all puhastada

Lihtsalt avage raseerpea ja loputage seda puhastamiseks kraani all.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

677

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

20/06/2016

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Atsauksme

Labdien!Esmu ļoti apmierināts ar pirkumu.ērti lietojams,kluss.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

10/10/2015

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Izdevīgs lietošanai

Lietoju jau divus gadus un esmu apmierināta, jo nav jāieeļļo un ir tikai viens uzgalis ar kuru regulē griešanas garumus un to var noņemt, ja vajag .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

16/07/2019

Lietuva

Lietuva

Šeimos vyrų mašinėlė

Naudojame šeimos vyrukų šukuosenoms formuoti. Ilgai ieškojome ir bandėme įvairiausias, tačiau šią pasirinkę pagal rekomendacijas, tikrai esame 100% patenkinti. Kirpimas tapo greitas, kas labai svarbu kerpant vaikus. Taip pat labai patinka, kad yra nemažai lygių. Antgalis labai gerai braukiasi per plaukus, nestringa.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 