13 lihtsalt lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0,5–15 mm.

Pöörake juukselõikuri lõikepea all olevat sisseehitatud reguleerimisratast, et valida ja lukustada soovitud pikkuseseade. Tänu kahele kammile saate valida pikkuseseadeid vahemikus 1–15 mm, kus pikkuste vahed on täpselt 2 mm. Kasutage spetsiaalset täppiskammi siilisoengu tegemiseks ... või kasutage juukselõikurit ilma kammita, et tulemuseks oleks 0,5 mm tasandamine.