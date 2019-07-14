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20
p
Päevad
12
t
Tunnid
55
m
Minutid
15
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
QC5570/15
Lõigake oma juukseid – isegi raskesti ligipääsetavates kohtades
Selle Philipsi juukselõikuri ainulaadne 180° pöörlev lõikepea muudab ka keerukaimad kohad ligipääsetavaks. Nii saavutate iga kord ideaalselt ühtlase ja täpse soengu.
Roostevabast terasest terad
13 pikkusseadet
60 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
Täppiskamm siilisoengu tegemiseks
Pöörleva pea abil saate juukselõikuri nurka täielikult kontrollida, seega võite lõikepead pöörata, et pääseda hõlpsalt isegi kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse.
Pöörake juukselõikuri lõikepea all olevat sisseehitatud reguleerimisratast, et valida ja lukustada soovitud pikkuseseade. Tänu kahele kammile saate valida pikkuseseadeid vahemikus 1–15 mm, kus pikkuste vahed on täpselt 2 mm. Kasutage spetsiaalset täppiskammi siilisoengu tegemiseks ... või kasutage juukselõikurit ilma kammita, et tulemuseks oleks 0,5 mm tasandamine.
Ülitäpne eriti lühikeste soengute tegemiseks vastava kammi abil (pikkuseseaded vahemikus 0,5 mm–3 mm, kus pikkuste vaheks on 0,5 mm).
3.9
5-st
11
Auhinnad
Janka
14/07/2019
Latvija
Viegli lietojams
Ir jau bijis viens iepriekšējais modelis,varu teikt tikai to labāko. Var mazgāt zem ūdens.Ātra uzlāde,ilgs baterijas laiks.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper
Figaro
06/06/2019
România
Ideal pentru tunsori nepretentioase - nr.1
il folosesc de aprox. 3 ani sa-mi tund barba si chelia nr.1. Ergonomic, usor de utilizat, reglajul este super, tine destul de mult acumulatorul (din pacate nu am cronometrat ca sa dau o cifra exacta, dar, oricum cateva tunderi bune nu am probleme sa reincarc). Il folosesc si in zona inghinala, riscant fara pieptene, am patit-o de cateva ori sa mi se infiga dintii laterali in piele (sunt destul de ascutiti, nu cum e reclama pe cutie ca au varfurile rotunjite), recomand utilizarea cu accesoriu - pieptene - reglat la minim, nu iese chiar ca dupa ras dar...scapi mai bine !
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT
Ratko
15/03/2018
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
Svaka preporuka za ovu masinicu pogotovu sto moze da se cela pere pod vodom sto olaksava odrzavanje.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje