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Tootmine lõpetatud

Headgroomjuukselõikur oma juuste lõikamiseks

QC5570/15

3.9

| (11) Auhinnad

Lõigake oma juukseid – isegi raskesti ligipääsetavates kohtades

Selle Philipsi juukselõikuri ainulaadne 180° pöörlev lõikepea muudab ka keerukaimad kohad ligipääsetavaks. Nii saavutate iga kord ideaalselt ühtlase ja täpse soengu.

Kuva kõik eelised

180° pöörleva pea abil

Lõigake oma juukseid – isegi raskesti ligipääsetavates kohtades

  • Roostevabast terasest terad

  • 13 pikkusseadet

  • 60 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist

  • Täppiskamm siilisoengu tegemiseks

180° pöörlev pea ulatub hõlpsalt kõikjale

180° pöörlev pea ulatub hõlpsalt kõikjale

Pöörleva pea abil saate juukselõikuri nurka täielikult kontrollida, seega võite lõikepead pöörata, et pääseda hõlpsalt isegi kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse.

13 lihtsalt lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0,5–15 mm.

13 lihtsalt lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0,5–15 mm.

Pöörake juukselõikuri lõikepea all olevat sisseehitatud reguleerimisratast, et valida ja lukustada soovitud pikkuseseade. Tänu kahele kammile saate valida pikkuseseadeid vahemikus 1–15 mm, kus pikkuste vahed on täpselt 2 mm. Kasutage spetsiaalset täppiskammi siilisoengu tegemiseks ... või kasutage juukselõikurit ilma kammita, et tulemuseks oleks 0,5 mm tasandamine.

Täppiskamm lühikese siilisoengu tegemiseks.

Täppiskamm lühikese siilisoengu tegemiseks.

Ülitäpne eriti lühikeste soengute tegemiseks vastava kammi abil (pikkuseseaded vahemikus 0,5 mm–3 mm, kus pikkuste vaheks on 0,5 mm).

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.9

5-st

11

Auhinnad

2

14/07/2019

Latvija

Latvija

Viegli lietojams

Ir jau bijis viens iepriekšējais modelis,varu teikt tikai to labāko. Var mazgāt zem ūdens.Ātra uzlāde,ilgs baterijas laiks.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper

06/06/2019

România

România

Ideal pentru tunsori nepretentioase - nr.1

il folosesc de aprox. 3 ani sa-mi tund barba si chelia nr.1. Ergonomic, usor de utilizat, reglajul este super, tine destul de mult acumulatorul (din pacate nu am cronometrat ca sa dau o cifra exacta, dar, oricum cateva tunderi bune nu am probleme sa reincarc). Il folosesc si in zona inghinala, riscant fara pieptene, am patit-o de cateva ori sa mi se infiga dintii laterali in piele (sunt destul de ascutiti, nu cum e reclama pe cutie ca au varfurile rotunjite), recomand utilizarea cu accesoriu - pieptene - reglat la minim, nu iese chiar ca dupa ras dar...scapi mai bine !

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT

15/03/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike

Svaka preporuka za ovu masinicu pogotovu sto moze da se cela pere pod vodom sto olaksava odrzavanje.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.