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Tootmine lõpetatud
Piiramine, kujundamine, raseerimine
Igas pikkuses habemele
14 pikkusseadistusega täppiskamm
Laetav, märjalt ja kuivalt kasutatav
Philipsi OneBlade on revolutsiooniline uus tehnoloogia, mis on mõeldud habeme ajamiseks ja kehakarvade eemaldamiseks. Sellega saab kujundada, piirata ja raseerida igas pikkuses karvu. Selle kahekordne kaitsesüsteem – ümarate servadega libisev kattekiht – muudab raseerimise lihtsamaks ja mugavamaks. Raseerimistehnoloogia hõlmab kiiresti liikuvat lõikurit (200 korda sekundis), mistõttu toimib see tõhusalt isegi pikemate karvade puhul.
Komplekti kuuluva reguleeritava täppiskammiga saate habet täiuslikult trimmida ja saavutate ühtlase tulemuse. Valige üks 14 pikkuse seadistusest, et saavutada kas ühepäevane habe, lühikeseks trimmitud habe või pikem habe.
Kahepoolse teraga saate sekunditega täpsed jooned, võimaldades teil näha igat lõigatavat karva.
4.6
5-st
740
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
DASS
09/04/2021
Eesti
Качество !
Я очень доволен этим продуктом, долго сомневался пересмотрел кучу отзывов и видео. И не пожалел ! Не знаю как у этой компании с другой техникой , но электро товары ... стоят того , что бы их преобрести !
Positiivsed omadused
после использования - нет раздражений. он удобный .
Negatiivsed omadused
пока не нашел
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP6520/20 OneBlade Pro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP6520/20 OneBlade Pro
Kesti
29/12/2020
Eesti
Mugav ja ülikerge kasutada!
Toodet on väga lihtne kasutada, mõnusalt kompaktne, sobib ideaalselt reisile kaasa võtmiseks, sest kaalub vähe ja aku peab kaua vastu. Raseerija on ülimalt täpne ja ohutu.
Positiivsed omadused
Täpne, võimaldab detailset tulemust, sobib erinevate habemete kujundamiseks samuti, kerge, korralik pika tööajaga aku.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP6520/20 OneBlade Pro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP6520/20 OneBlade Pro
SimoEK
21/12/2020
Eesti
Uskumatult kiire ja mugav
Olen pikaaegne trimmeri kasutaja, aga antud tootega on tunne nagu oleksin habet ajades jõudnud uuele tasemele . Palju kiirem, nahalähedasem ja mugavam . Hea trimmida ka natuke pikemat habet.
Positiivsed omadused
Nahalähedane lõikamine, ergonoomilisus, kiirus , aku näidik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP6520/20 OneBlade Pro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP6520/20 OneBlade Pro
Parima habemeajamistulemuse saavutamiseks kestab iga tera kuni 4 kuud. Kui ajate habet täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.