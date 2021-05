Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Philipsi OneBlade on revolutsiooniline tehnoloogia, mis on mõeldud habeme ajamiseks ja kehakarvade eemaldamiseks. Sellega saab piirata, viimistleda ja raseerida igas pikkuses karvu. Selle kahekordne kaitsesüsteem – ümarate servadega libisev kattekiht – muudab raseerimise lihtsamaks ja mugavamaks. Raseerimistehnoloogia hõlmab kiiresti liikuvat lõikurit (200 korda sekundis), mistõttu toimib see tõhusalt isegi pikemate karvade puhul.