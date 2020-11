5 tasemega aku laetuse näidik reisilukuga

Kahe tasemega LED ekraan näitab, kui aku on tühjaks saamas, kui teil on vaja vahetada raseerimispead või kui reisilukk on aktiveeritud. Reisilukk aitab vältida seadme kogemata sisselülitamist. Hoidke ükskõik, millist nuppu all 3 sekundi vältel - nii aktiveerite reisiluku. Punane lukusümbol näitab, et reisilukk on aktiveeritud.