Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul

Philips Shaver Series 7000 on loodud pakkuma nahalähedast tulemust tundlikule nahale. Kasutades personaalseid nõuandeid, mis on arendatud koostöös dermatoloogidega, leiavad mehed lahendusi oma nahaspetsiifilistele probleemidele. Sest iga näonahk on erinev. Vaadake kõiki eeliseid