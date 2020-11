50 minutit juhtmeta raseerimist pärast ühetunnist laadimist

Meie täiustatud laadimissüsteem pakub kahte mugavat võimalust: laadige üks tund ja saate 50 minutit tööaega või tehke kiirlaadimine üheks täielikuks raseerimiseks. Kõik 9000 Series pardlid kasutavad võimsat, säästlikku ja kauakestvat liitiumioonakut. Need on loodud töötama ainult juhtmeta režiimis, et tagada teie ohutus märjalt raseerides, olgu kas või duši all.