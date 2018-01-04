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Tootmine lõpetatud
V-Track PRO terade süsteem
8-suunalised ContourDetecti otsakud
SmartCleani süsteem Plus
SmartClicki habemepiirel
Saavutage täiuslikult nahalähedane raseerimine. V-Track Precision PRO lõiketerad suunavad ühe- kuni kolmepäevase habeme iga karva õrnalt parimasse asendisse, sealhulgas isegi nahalähedaselt asetuvad ja erineva pikkusega karvad. 30% nahalähedasem raseerimine* väiksema arvu tõmmetega tagab naha suurepärase seisundi.
8-suunalised ContourDetecti raseerimispead järgivad iga teie näo ja kaela kontuuri. Raseerite iga tõmbega 20% rohkem karvu. Tulemuseks on ülimalt nahalähedane ja sile raseerimine.
Valige kolme kohandatava raseerimisrežiimi vahel. Tundlik – õrnaks, ent põhjalikuks raseerimiseks. Normaalne – põhjalikuks igapäevaseks raseerimiseks. Kiire – aega säästvaks kiireks raseerimiseks.
4.8
5-st
228
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
blutus
04/01/2018
Latvija
Pagaidām viss apmierina: kā funkcijas, tā dizains
Arī iepriekšējais skuveklis bija philips (HQ 5817), kurš nokalpoja 13 gadus bez neviena remonta, strādā arī tagad, tikai jānomaina asmenīši. Tagadējam "star wars" ir patīkams dizains un arī veiktspēja, viegls un kompakts. Vienīgi neziņa par akumulatoru- cik ilgi kalpos un cik maksās nomaiņa. Izmantoju tikai sauso skūšanos.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SW9700/67 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SW9700/67 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
deo37
08/09/2015
Latvija
LIELISKAS FUNKCIJAS
Philips produkciju visbiežāk izvēlamies.Ļoti patīk gan tā funkcijas,gan dizains ,kurš vienmēr ir ērti lietojams.Kvalitāte vienmēr ir teicama.Kaut arī vīram jau daudzus gadus ir Philips skūšanās aparāts,tas joprojām pilda savas funkcijas,varbūt vairs ne tik perfekti,bet pilda.Tas nozīmē vien to ka jāiegādājas beidzot jauns:)?
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9711/31 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9711/31 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
mungustas
15/07/2019
Lietuva
Patenkintas produktu
Viska atlieka be priekaistu ir gedimu nebuvo, dziaugiuos, kad pasirinkau si produkta. Patogu ir kelioneje, ikrovos uztenka savaitei, praplovimas veikia gerai, nors pirma kasete zmona pagadino nezinodama apverte stotele pavalyti, bet pasimoke ir daugiau viskas ok.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9711/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9711/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.
Lõikab kuni 20% rohkem karvu (võrreldes mudeliga SensoTouch)