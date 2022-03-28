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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
5 manuaalset intensiivsuse seadistust
Üks tarvik: kehale
Lumea IPL rakendus
Juhtmega kasutamine
Alustage algfaasis 4 protseduuriga iga 2 nädala tagant – see on poole vähem kui muude kaubamärkide puhul. Seejärel korrake protseduuri tulemuste säilitamiseks kord kuus.
Mugava kasutuskogemuse saamiseks saate leida sobiva 5 tugevuseastme seast. Nahatooni andur ei lase teil töödelda nahapiirkondi, mis on IPL-hoolduse jaoks tumedad.
Mugav kasutada tänu eriti pikale kaablile, mis tagab hõlpsa juurdepääsu ja parema liikumisvõime.
Auhinnad
4.5
5-st
1180
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Gloria24
28/03/2022
Eesti
Lõpuks ometi midagi, mis minu jaoks ka töötab!
Mul on nii hea meel, et leidsin enda jaoks midagi, mis lõpuks töötab. Olen proovinud erinevaid karvaeemalduse tooteid ja miski pole siiani toiminud, sest mul on liiga tugevad karvad. Lumeat olen nüüdseks kasutanud juba 4 nädalat ja olen üllatunud, kui hea tulemused see annab! Varasemalt olen pidanud iga päev raseerima, mis on minu jaoks olnud liiga tüütu ja aeganõudev. Lumeaga pole ma pidanud mitu päeva žiletti kasutama ja mu nahk on nüüd ka palju siledam. Ma ei saa seda toodet pärsi lõpuni hinnata, kuid jätkan selle kasutamist vastavalt soovitustele.
Positiivsed omadused
Mugav kasutada
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL fotoepilaator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL fotoepilaator
16/07/2025
Latvija
Kinnitatud ostja
Ietaupa laiku, naudu un sápes ilgtermiņā
Jo liston i vairák kà 2vusgadus, un pèc katra lietoßanas pazuda apmatojums. Ir daudzvieglák dismantle lídzkeli, kas nerada sàpes, i etaila naudu ilgtermina, un nab bieźi jàlieto.
Positiivsed omadused
Ietaupa naudu ilgtermiñá, viegli lietot, nesápíhw, nav daudz jàskujas
Negatiivsed omadused
Iespèjams domá, ka letak ir izmantot sibelius- bet tomer nav nedz vertiba, ne rezultats.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce
Perfektais
15/11/2017
Latvija
Izcila prece.
Ierīces efektivitāte sasniedz vēlamo rezultātu. Ērta lietošana.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea Advanced SC1995/00 IPL - matiņu noņemšanas ierīce
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea Advanced SC1995/00 IPL - matiņu noņemšanas ierīce
Keskmine tulemus vähem karvu pärast 12 protseduuri: 82% säärtel
Protseduuriplaani järgimisel. Arvutatud säärtel, bikiinipiirkonnas, kaenlaalustel ja näol kasutamise põhjal. Lambi tööeale ei laiene Philipsi 2-aastane ülemaailmne garantii.